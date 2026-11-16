Жерар Депардийо направи най-тежкото признание

Френската легенда на киното Жерар Депардийо официално оттегли жалбата си и прие вината си по дело за сексуално посегателство - опипване и непристойно поведение, над две жени по време на снимки.

С оттеглянето на жалбата влиза в сила присъдата му от май 2025 г. Тя е 18 месеца условно лишаване от свобода, вписване в националния регистър на извършителите на сексуални престъпления и двугодишна забрана да заема изборни длъжности.

В Париж днес трябваше да започне делото на втора инстанция по жалба на 77-годишния актьор.

Вместо да се яви в съда, Депардийо изпрати официално изявление до френските медии, със заглавие „Чувам“, с което оттегли обжалването.

В изявлението си актьорът пише, че се признава за виновен.

Приемам това и поемам отговорност за тази присъда, пише още той, като поднася извинения на жените, които са пострадали от поведението му на снимачната площадка.

Сексуалното посегателство, за което става дума, се случва по време на снимките на „Зелените капаци“, а двете пострадали жени са декораторката и асистент-режисьора.

Актьорът е обвинен и в изнасилване от френската актриса Шарлот Арно за инциденти в дома му в Париж през 2018 г. Депардийо категорично отрича тези обвинения и обжалва решението на съдия-следовател да бъде изправен пред наказателен съд. Апелативният съд в Париж трябва да реши на 26 ноември 2026 г. дали процесът за изнасилване ще тръгне по същество.