Деми Мур на 64: Три дъщери, една внучка и цял Холивуд зад гърба ѝ

Деми Мур навърши 64 години на 11 ноември и отбеляза празника по най-скъпия за нея начин — заобиколена от трите си дъщери и внучката си. Вместо бляскаво холивудско парти пред фотографите актрисата избра семейно тържество, от което сподели снимки и видеоклипове в социалните мрежи.

На един от кадрите тя позира пред балони, изписващи името ѝ, а на друг цялото семейство пее „Честит рожден ден“. Сред най-оригиналните изненади са специално приготвени сладки, украсени с изображения на Деми от различни периоди на кариерата ѝ — своеобразна сладка разходка през десетилетията в Холивуд.

Актрисата благодари за многобройните пожелания и отправи специални думи към мениджъра Гай Озиъри, който предоставил дома си за празненството.

Три дъщери и много любов

Румър, Скаут и Талула Уилис, дъщерите на Деми Мур от брака ѝ с Брус Уилис, отбелязаха рождения ден на майка си със снимки от семейния архив и лични послания.

38-годишната Румър публикува кадри от детството си и снимка, на която майка ѝ е с малката Луeта. Тя нарече Деми кралица и легенда и сподели колко е благодарна, че може да празнува заедно с нея.

35-годишната Скаут избра по-артистичен подход — сред публикациите ѝ имаше видео, в което двете с майка ѝ дефилират пред камерата като на модно ревю. В посланието си тя благодари на Деми за силата, състраданието и подкрепата, които получава от нея.

Най-малката, 32-годишната Талула, също се върна към детските спомени. Тя публикува стари семейни фотографии и снимка на майка си с любимото ѝ кученце Пилаф и актрисата Тилда Суинтън.

Баба Яя и малката Луeта

Особено място в живота на Деми Мур заема внучката ѝ Луeта, родена през април 2023 г. Дъщерята на Румър Уилис и музиканта Дерек Ричард Томас е първото внуче на Деми и Брус Уилис.

Момиченцето нарича баба си Яя. Деми неведнъж е разказвала колко много радост ѝ носи то и как появата му е променила отношенията между поколенията в семейството.

Румър дори се е шегувала, че майка ѝ нарушила правилата за ограничаване на телевизията, като запознала Луeта с анимацията „Смелата Ваяна“ и филмите на „Дисни“ по-рано, отколкото младата майка възнамерявала.

Въпреки раздялата си през 2000 г. Деми Мур и Брус Уилис са запазили близки отношения. Румър разказва, че баща ѝ, който живее с фронтотемпорална деменция, видимо се оживява при срещите с внучката си.

Холивуд отново е в краката ѝ

Празникът идва в особено успешен период от кариерата на Деми Мур. След признанието за ролята ѝ във „Веществото“ през 2024 г. актрисата продължава да работи активно и да приема разнообразни роли.

През 2026 г. тя се появи във филма „I Love Boosters“, участва в сериала „Landman“, озвучи герой в „Семейство Симпсън“ и се включи в музикален видеоклип на момичешката група KATSEYE.

Предстои ѝ участие и в трилъра „Tyrant“ заедно с Джулия Гарнър. Действието се развива в елитните ресторантьорски среди на Ню Йорк.