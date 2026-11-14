Култура

Деми Мур на 64: Три дъщери, една внучка и цял Холивуд зад гърба ѝ

Празникът идва в особено успешен период от кариерата ѝ

Деми Мур на 64: Три дъщери, една внучка и цял Холивуд зад гърба ѝ
Снимка: Инстаграм
14 ное 26 | 10:36
175

Деми Мур навърши 64 години на 11 ноември и отбеляза празника по най-скъпия за нея начин — заобиколена от трите си дъщери и внучката си. Вместо бляскаво холивудско парти пред фотографите актрисата избра семейно тържество, от което сподели снимки и видеоклипове в социалните мрежи.

На един от кадрите тя позира пред балони, изписващи името ѝ, а на друг цялото семейство пее „Честит рожден ден“. Сред най-оригиналните изненади са специално приготвени сладки, украсени с изображения на Деми от различни периоди на кариерата ѝ — своеобразна сладка разходка през десетилетията в Холивуд.

Актрисата благодари за многобройните пожелания и отправи специални думи към мениджъра Гай Озиъри, който предоставил дома си за празненството.

Три дъщери и много любов

Румър, Скаут и Талула Уилис, дъщерите на Деми Мур от брака ѝ с Брус Уилис, отбелязаха рождения ден на майка си със снимки от семейния архив и лични послания.

38-годишната Румър публикува кадри от детството си и снимка, на която майка ѝ е с малката Луeта. Тя нарече Деми кралица и легенда и сподели колко е благодарна, че може да празнува заедно с нея.

35-годишната Скаут избра по-артистичен подход — сред публикациите ѝ имаше видео, в което двете с майка ѝ дефилират пред камерата като на модно ревю. В посланието си тя благодари на Деми за силата, състраданието и подкрепата, които получава от нея.

Най-малката, 32-годишната Талула, също се върна към детските спомени. Тя публикува стари семейни фотографии и снимка на майка си с любимото ѝ кученце Пилаф и актрисата Тилда Суинтън.

Баба Яя и малката Луeта

Особено място в живота на Деми Мур заема внучката ѝ Луeта, родена през април 2023 г. Дъщерята на Румър Уилис и музиканта Дерек Ричард Томас е първото внуче на Деми и Брус Уилис.

Момиченцето нарича баба си Яя. Деми неведнъж е разказвала колко много радост ѝ носи то и как появата му е променила отношенията между поколенията в семейството.

Румър дори се е шегувала, че майка ѝ нарушила правилата за ограничаване на телевизията, като запознала Луeта с анимацията „Смелата Ваяна“ и филмите на „Дисни“ по-рано, отколкото младата майка възнамерявала.

Въпреки раздялата си през 2000 г. Деми Мур и Брус Уилис са запазили близки отношения. Румър разказва, че баща ѝ, който живее с фронтотемпорална деменция, видимо се оживява при срещите с внучката си.

Холивуд отново е в краката ѝ

Празникът идва в особено успешен период от кариерата на Деми Мур. След признанието за ролята ѝ във „Веществото“ през 2024 г. актрисата продължава да работи активно и да приема разнообразни роли.

През 2026 г. тя се появи във филма „I Love Boosters“, участва в сериала „Landman“, озвучи герой в „Семейство Симпсън“ и се включи в музикален видеоклип на момичешката група KATSEYE.

Предстои ѝ участие и в трилъра „Tyrant“ заедно с Джулия Гарнър. Действието се развива в елитните ресторантьорски среди на Ню Йорк.

Тагове:

Още по тема Живот
Майка на две деца откри хитър начин да пътува със семейството си. Спестила 50 000 долара

Майка на две деца откри хитър начин да пътува със семейството си. Спестила 50 000 долара

Кели Смотърман напуснала работа, за да се грижи за децата си, но отказала да се лиши от семейните ваканции. Девет години по-късно тя е истински експер...

Любопитно
12 ноември | 22:44
0 коментара
1684
Още от Култура
Коментирай