Леонардо ди Каприо с емоционално признание. Най-тежкият момент

Холивудската звезда Леонардо ди Каприо е преминал през редица повратни моменти в кариерата си, но един от най-значимите настъпва в края на 90-те години, когато ролята му в епичната драма „Титаник“ на Джеймс Камерън го превръща в световна знаменитост, пише списание Far Out, предав БГНЕС.

Внезапната популярност носи както възможности, така и предизвикателства. След огромния успех на „Титаник“ актьорът се стреми да се освободи от образа на романтичен герой и да възстанови репутацията си на сериозен и независим изпълнител.

Филми като „Мъжът с желязната маска“, „Плажът“, „Бандите на Ню Йорк“ и „Авиаторът“ се превръщат в част от усилията му да докаже своята актьорска многостранност и да се дистанцира от очакванията, свързани с популярността му сред публиката.

В следващите години Ди Каприо изгражда по-сложен екранен образ, като се утвърждава с роли, разкриващи противоречивата и многопластова човешка природа.

Периодът между 2010 и 2015 г. бележи един от върховете в кариерата му с продукции като „Злокобен остров“, „Генезис“, „Великият Гетсби“, „Вълкът от Уолстрийт“ и „Завръщането“.

Именно „Завръщането“ се оказва най-голямото физическо и психическо изпитание за актьора. По-късно той определя продукцията като най-трудния филм, в който някога е участвал, и дори я сравнява с нямото кино заради изключителните физически изисквания към изпълнението.

Ди Каприо признава, че стремежът всичко да бъде изпълнено съвършено е превърнал снимките в изтощително преживяване.

„Алехандро и Чиво имаха визията да снимат на естествена светлина“, разказва актьорът пред списание Wired през 2015 г., визирайки режисьора Алехандро Гонсалес Иняриту и оператора Емануел Любецки.

„Репетирахме месеци предварително, но всеки ден беше като театрално представление. Всеки актьор и всеки елемент от декора трябваше да функционират като зъбните колела на швейцарски часовник, защото камерата се движеше и времето трябваше да бъде съвършено преценено. Затова репетирахме всеки ден, а след това разполагахме само с два часа естествена светлина, за да снимаме“, обяснява той.

Ди Каприо описва работата по филма като „най-близкото до преживяване в сърцето на природата, което някога съм имал“.

„Всеки снимачен ден на този филм беше труден. Това е най-трудният филм, който някога съм правил. Когато го гледате, ще видите колко голяма издръжливост беше необходима на всички ни. Всичко това ясно се вижда на екрана“, споделя актьорът.

Усилията му се отплащат през 2016 г., когато печели първия си и засега единствен „Оскар“ за най-добра мъжка роля именно за изпълнението си в „Завръщането“.

След този изключително тежък проект Ди Каприо не се е ангажирал с толкова физически изтощителни роли, като предпочита по-ограничен и внимателен подбор на филмите, в които участва.

„Завръщането“ окончателно затвърждава репутацията му на актьор, способен да пресъздава мрачни и сложни персонажи - рязък контраст с безгрижния романтичен образ на Джак Доусън, с който покорява световната публика в „Титаник“.