Дрю Баримор отново срещна „Извънземното“ - след 44 години

Две руси плитки, цветни панделки и едно извънземно, което милиони зрители обичат вече повече от четири десетилетия. Толкова беше необходимо на Дрю Баримор, за да върне времето към 1982 година, когато едно седемгодишно момиченце завладя сърцата на публиката във филма „Извънземното“.

Актрисата възкреси образа на малката Герти в собственото си телевизионно предаване и остави без думи гостенката си Джесика Частейн.

Неочакваната сцена се разигра на 10 ноември по време на „Шоуто на Дрю Баримор“, където Частейн гостува, за да представи новия си трилър „Heartland“.

Разговорът стигна до любимите филми на актрисата и тя спомена колко много обича „Извънземното“ на Стивън Спилбърг.

Дрю реши да ѝ подари нещо, което няма как да се купи от магазин.

Тя извади руса перука, оформена в две плитки с панделки-точно като прическата на Герти в класиката от 1982 година. След няколко секунди водещата вече изглеждаше като порасналата версия на малката си героиня.

До нея беше поставена и фигура на прочутото извънземно.

Джесика Частейн не успя да скрие изненадата си. Тя възкликна, че не може да повярва на случващото се, а след това призна колко вълнуващо е да срещне отново Герти, макар и толкова години по-късно.

Момиченцето, което промени живота на Спилбърг

Когато през 1982 година „Извънземното“ излиза на екран, Дрю Баримор е едва на седем години.

Тя играе Герти, малката сестра на Елиът, момчето, което открива необичайно същество, попаднало на Земята, и се опитва да му помогне да се върне у дома.

Филмът е история за приятелството, самотата, семейството и необяснимата близост, която може да възникне между същества от напълно различни светове.

За малката Дрю ролята се превръща в голям пробив. Тя израства в семейство на актьори, но именно „Извънземното“ я прави разпознаваема за публиката по целия свят.

През следващите десетилетия Баримор ще преживее немалко лични изпитания, ще се превърне в една от звездите на американското кино, ще създаде собствена продуцентска компания и ще започне успешно телевизионно предаване.

Но връзката ѝ със Спилбърг остава неизменно важна.

Актрисата неведнъж е разказвала, че възприема режисьора като бащина фигура в живота си. Тяхната близост продължава далеч след снимачната площадка на филма.

Един филм свързва три поколения

През 2022 година, когато „Извънземното“ навърши 40 години, Дрю Баримор реши да сподели празника с двете си дъщери — Олив и Франки.

Тогава момичетата бяха приблизително на възрастта, на която майка им е участвала във филма.

Спилбърг, който познава децата ѝ още от бебета, настоял семейството да преживее заедно юбилейния момент.

За актрисата това имало особено значение. Някога тя била детето, застанало пред камерата в една от най-обичаните фантастични истории. Четири десетилетия по-късно вече можела да покаже същата история на собствените си деца.

Любопитното е, че това не е първото завръщане на Герти в телевизионното студио.

През март тази година Дрю направила подобна изненада на Райън Гослинг, който също не успял да скрие изумлението си, когато видял водещата преобразена като героинята от детството си.

Една сцена, която зрителите още помнят

След като се превъплъти в Герти, Баримор попита Джесика Частейн дали иска да зададе въпрос на момиченцето.

Частейн веднага си спомни една от забавните сцени във филма и пожела при следващото си гостуване Герти да ѝ направи нова прическа и грим.

Препратката е към знаменития епизод, в който извънземното се озовава в ръцете на малката Герти, а тя го превръща в обект на детските си козметични експерименти.

Това е един от моментите, които правят „Извънземното“ толкова близък до зрителите. Въпреки фантастичния сюжет филмът намира най-силното си въздействие в обикновени човешки чувства - доверието, привързаността и готовността да помогнеш на някого, който е различен.