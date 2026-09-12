Джесика Частейн отново стана майка
Актрисата и съпругът й разхождат двете си деца в разгара на пандемията
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Актрисата и съпругът й разхождат двете си деца в разгара на пандемията
Актрисата влиза в екранизацията на романа на Лорънс Озбърн „The Forgiven“
Детето е родено от сурогатна майка
Джесика Частейн, звездата от "Марсианецът", твърди, че с огромно удоволствие би се включила в някой филм за Джеймс Бонд, но в ролята на злодей. "Една...
Джесика Частейн признава, че тласък в кариерата й дал Брад Пит, след като двамата си партнираха в "Дървото на живота". "Когато подписах договора си з...