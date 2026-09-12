Всичко за Дрю Баримор

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Дрю Баримор пак иска дете

Дрю Баримор пак иска дете

По-малко от година след като роди дъщеричката си Олийв, холивудската звезда Дрю Баримор отсече пред сп. "ИнСтайл", че тя и съпругът й Уил Копълман иск...

15 август | 18:10
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