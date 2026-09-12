Дрю Баримор си татуира дъщерите
Дрю Баримор, която години наред бе против татусите, този път се прежали в името на дъщерите си. Актрисата изписа имената им върху кожата си - Оливия...
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Дрю Баримор, която години наред бе против татусите, този път се прежали в името на дъщерите си. Актрисата изписа имената им върху кожата си - Оливия...
"Обичам брадатите мъже. Те са секси. Но да сме наясно, козя брадичка не харесвам", споделя Дрю Баримор пред сп. "Гламур". Актрисата признава още, че...
Сан Диего. Откриха мъртва в колата й полусестрата на актрисата Дрю Баримор вчера, съобщават американски медии. Джесика Баримор, дъщеря на бащата на Д...
В "Заедно по принуда" Дрю и Адам правят трети забавен дует
Дрю Баримор стана майка за втори път. Холивудската актриса, която през последните години също продуцира и режисира, роди момиченце. Крис Милър, който...
По-малко от година след като роди дъщеричката си Олийв, холивудската звезда Дрю Баримор отсече пред сп. "ИнСтайл", че тя и съпругът й Уил Копълман иск...