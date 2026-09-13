Траволта "катастрофира" в Кан
Големи актьори често не могат да са добри режисьори
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Големи актьори често не могат да са добри режисьори
Действието ще се развива пет години след събитията от "Възходът на Скайуокър"
Става въпрос за филма "Барби"
Стрийминг платформата започва нова високобюджетна поредица
Премиерният филм с Ема Стоун и Райън Гослинг "Ла-Ла Ленд" е фаворит на букмейкърските къщи и на мнозина критици за тазгодишния носител на "Оскар" за н...
Кубинката Ева Мендес изцяло е превзела мислите на половинката си Райън Гослинг, въпреки че са заедно от 2011-а. Актьорът, който е с 6 години по-млад о...
Актьорите Ева Мендес и Райън Гослинг ще стават родители, пише US Weekly. И уточнява, че техен източник е потвърдил, че красавицата е бременна в седмия...
Любимецът на нежната половина Райън Гослинг ще направи своя режисьорски дебют, а вероятно ще е и в главната роля в нов биографичен филм за живота на х...