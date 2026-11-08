Дъщерята на Моника Белучи открива Фестивала на френския филм в Киномания

За своето 16-то издание Фестивалът на френския филм в афиша на Киномания предлага селекция от премиерни заглавия, които чрез разнообразни жанрове и изразни средства отправят поглед към въпросите, вълнуващи нашите общества. Филмите, включени в тазгодишната програма, разказват за свободата и отговорността, за предателството, истината и лъжата, насилието и еманципацията, паметта и съпротивата. Те поставят под въпрос някои от ценностите, които споделяме - достойнство, равенството, свободата на съвестта и изразяването, достъпа до знание, критичното мислене, не като абстрактни принципи, а през историите и личните избори. Фестивалът остава верен на убеждението, че творбите не се примиряват с очевидното, а провокират да погледнем света от различен ъгъл.

Откриването е на 16 ноември в зала едно на НДК с „Фантомът на операта“ на Александър Кастанети. Младата балерина Анастасия постъпва в Парижката опера. Докато репетира в спектакъл, обвит в тайнствена легенда, тя среща загадъчен пианист и се оказва въвлечена в история, в която действителността и фантастичното се сливат. Съвременна адаптация на романа на Гастон Льору, която поставя в диалог културното наследство, творчеството и въображението. В главната роля е Дева Касел, дъщерята на кино звездите Моника Белучи и Венсан Касел.

„Електрическата целувка“ на Пиер Салвадори връща публиката в Париж през 2026 г. Скърбящият художник Антоан се опитва да установи контакт с починалата си съпруга. Сюзан, млада панаирджийка, случайно се оказва в ролята на тази, която му отговаря, и постепенно превръща измамата в история, която излиза извън нейния контрол. Комедия за лъжата, желанието да вярваме и онази неясна граница, отвъд която измислицата понякога започва да създава реалност.

„Аферата Боярски“ на Жан-Пол Саломе е за полския бежанец в Париж Ян Боярски. Той е блестящ инженер, чиито изобретения трудно получават признание. Превръща се в един от най-изкусните фалшификатори на банкноти на своето време, преследван в продължение на години от инспектор Матей. Вдъхновен от действителна история, филмът поставя въпроси за признанието, интеграцията и границата между таланта, престъпването на правилата и измамата.

Сценарият на „Изоставен от всички“ е базиран на разследванията и съдебните процеси, свързани с убийството на Самюел Пати на 16 октомври 2020 г., и проследява поредицата от слухове и лъжи, довели до неговата изолация. Отвъд тази трагична съдба „Изоставен от всички“ поставя централен въпрос за училището и демокрацията: как да изграждаме критично мислене в условията на непрекъснато разпространение на дезинформация? Марийон Котар е звездата в „Карма“ на Гийом Кане. След изчезването на малкия си кръщелник Жан се завръща в общността, в която е израснала и от която някога е избягала. Чрез това завръщане филмът изследва механизмите на психологическата зависимост и контрол, тежестта на принадлежността и възможността човек да се освободи от минало, което продължава да определя настоящето му. „Дом за нея“ е вдъхновен от „Дома на жените“ в Сен Дени, в който екип от специалисти приема и подкрепя жени, преживели насилие. Филмът се фокусира не толкова върху преживяното от тях, колкото върху пътищата към възстановяването и върху това, което грижата, изслушването и колективните действия могат да постигнат.

„Битката Дьо Гол“ в две части - „Времето на съпротивата“ и „Времето на свободата“ на Антонен Бодри, е за повратен момент в историята на Франция и Европа. Юни 1940 г. Франция рухва. Слабо известният генерал Шарл дьо Гол заминава за Лондон с убеждението, че военното поражение не трябва да означава край на борбата. Филмът се връща към момент, в който няколко души отказват да приемат, че историята вече е предопределена. Той поставя въпроси за смисъла на избора, ангажираността и свободата. Когато битката от военна се превръща в политическа и дипломатическа. На 22 ноември филмът ще бъде представен от Нейно превъзходителство Мари Дюмулен, посланик на Франция у нас. Другите филми във Фестивала на френското кино са „Доброто войниче“ и удостоените със Златни палми в Кан „Фиорд“ на Кристиан Мунджиу и „Минотавър“ на Андрей Звягинцев.

Във „Фиорд“ румънско-норвежко семейство се установява в малко село край фиорд и бързо се сприятелява със съседите. Когато учителите откриват синини по тялото на Елия, най-голямата дъщеря на Георгиу, спокойствието в общността е разклатено. „Минотавър“ връща зрителите в Русия през 2022-а. Глеб е преуспял бизнесмен, който живее със съпругата си Галина и сина им в провинциален град. В един все по-нестабилен свят той се сблъсква с нарастващи професионални трудности. Сривът на грижливо подредения му живот, скоро прераства в насилие.

Няколко прожекции ще бъдат съпътствани от срещи, чиято цел е да продължат обсъждането на въпросите, поставени от филмите. Защото филмите не мислят вместо нас, но могат да ни накарат да погледнем на света по различен начин. Затова Фестивалът има амбицията да превърне прожекциите в пространство както за кино, така и за дискусия, казват от Френския институт.