Големия близнак си има „близнак“ в Швеция

Ако някога „Под прикритие“ реши да потърси на Големия близнак роднина в чужбина, в Швеция има обещаващ кандидат. Казва се Фарес Фарес, роден е в Бейрут и има достатъчно опит с екранни разследвания, за да се впише в компанията. Само че може да поиска да е от страната на полицията.

Сложени един до друг, портретите на Кирил Ефремов и Фарес Фарес дават чудесен повод за тази закачка, откри "Стандарт". Тъмната коса, брадата, отчетливиият нос и изразителният поглед създават познатото усещане: този човек сякаш сме го гледали някъде. Особено когато двамата са с подобна прическа и прошарена брада. Оттук до въображаем кастинг за братя има съвсем малка крачка.

Има и удобна игра на думи. Единият е прочут у нас като Големия близнак, който изигра и стария Герак. При другия името е на квадрат. И двамата играят в най-нашумелите филми в родината си, които са и хит по цял свят. Най-прочутата реплика на Ефремов от бг кримката е почти екзистенциалния въпрос "Ти що си лош, бе".

Кирил Ефремов е батко - роден в София през 1975 г., а Фарес Фарес — в Бейрут през 1973 г. Двамата са от едно поколение, но стигат до професията по различни пътища. Ефремов завършва НАТФИЗ в класа на проф. Здравко Митков. Семейството на Фарес се премества в Швеция през 1987 г. и се установява в Йоребру. Шведската обществена телевизия SVT припомня любопитна подробност: бъдещият актьор учи в техническа паралелка и обмисля инженерна професия.

Театърът обаче се намесва рано и в двете биографии. Ефремов разказва пред Bulgaria ON AIR, че се записва в театрална школа още в пети клас, а по-късно продължава в „Сълза и смях“. На 15 години вече се появява в „Коктейлите на Влади“. Фарес също започва да играе в местна театрална група на 15, а след това се обучава край Гьотеборг и работи с трупата „Тамауер“. Преди телевизионните герои и международните продукции и двамата имат сцена, репетиции и публика на няколко метра от себе си.

Общото им чувство за комедия също заслужава внимание. Почитателите на криминални истории може да свързват тези лица най-вече с напрегнати ситуации, но във филмографиите им има достатъчно поводи за смях.

Фарес пробива с „Яла! Яла!“ (Jalla! Jalla!, 2000), режисирана от истинския му по-малък брат Йосеф Фарес. Героят му Роро е изправен пред семейно уреден брак и собствените си любовни желания. Филмът превръща семейните очаквания, приятелството и културните разминавания в комедия. Следва ново сътрудничество с Йосеф в полицейския фарс „Копс“ (2003). Така униформата влиза в биографията му доста преди някои от най-мрачните разследвания.

При Ефремов комедийният опит минава през телевизионните изяви с Влади Въргала, Сатиричния театър и семейния сериал „Ние, нашите и вашите“. Там той е Христо- добродушен, темпераментен мъж, чийто ергенски безпорядък се сблъсква с чуждото желание за ред. За почитателите на Тишо това е добра възможност да видят същото лице сред съвсем различни проблеми.

А криминалното сходство предлага най-хубавата връзка между двамата. Ефремов е Тишо, Големия близнак от „Под прикритие“, но през 2017 г. признава: „Бих изиграл някой от полицаите“.

Фарес Фарес има какво да му разкаже за тази страна на работата. Той е Асад, партньорът на Карл Мьорк в датските филми по романите за отдел Q на Юси Адлер-Олсен. В „Убийство в Кайро“ пък играе Норедин-полицай в система, в която корупцията е ежедневие. За тази роля получава шведската награда „Гулдбаге“ за най-добър актьор в главна роля през 2018 г. Понякога и полицейската значка не подрежда света толкова удобно на добри и лоши.

Ефремов натрупва роли в българския театър, кино и телевизия, сред които „Операция Шменти капели“ и „Възвишение“. Големия близнак остава особено разпознаваема негова телевизионна визитка. Фарес постепенно преминава от шведски към датски и големи англоезични продукции. Сред сериалите му са световния хит „Чернобил“, „Западен свят“ и „Колелото на времето“, а сред филмите-и история от вселената на „Междузвездни войни“.

През 2023 г. Фарес прави и режисьорски дебют с „Ден и половина“ (A Day and a Half) за Netflix. Участва в сценария и играе полицая Лукас, въвлечен в пътуване с мъж, взел бившата си съпруга за заложница. Така към познатото лице се добавя и човекът, който определя как ще бъде разказана историята зад камерата.

Ако Ефремов и Фарес някога се появят в общ криминален филм, кастингът за братя изглежда обещаващо начало. По-трудният въпрос ще бъде кой кого разпитва.







