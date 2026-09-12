Всичко за Кирил Ефремов

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Джаз и джин от Кирил Ефремов

Джаз и джин от Кирил Ефремов

Кирил Ефремов за пореден път зарадва почитателите си с актьорската си игра в "Мъже под чехъл" в Пловдив. Сега е отдаден на репетициите за "Беладона" -...

28 август | 21:15
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Кирил Ефремов стана ченге

Кирил Ефремов стана ченге

Кирил Ефремов влезе в ролята на детектив на нетрадиционна премиера на книга. Той и други родни звезди разиграха преди вечер част от сюжета на криминал...

05 март | 19:20
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