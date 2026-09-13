Почина човекът, вдъхновил Спилбърг и Том Ханкс за филма "Терминалът"

Карими Насери, за когото се смята, че е роден през 1945 г., е живял в Терминал 1 на летище "Шарл дьо Гол" от 1988 г. до 2006 г.