Светът се сбогува със Сам Нийл: „Герой, легенда, благороден човек“
Колеги, приятели и политически лидери почетоха звездата от „Джурасик парк“, който почина внезапно на 78 години
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Колеги, приятели и политически лидери почетоха звездата от „Джурасик парк“, който почина внезапно на 78 години
Трилърът от 1975 г. остави зад себе си едни от най-прочутите криминални драми, фантастики и приключенски филми
На трето място е „Денят на истината" на Стивън Спилбърг
Актрисата е главна героиня в „Денят на истината“
Петте решаващи сблъсъка
Гледаме на Киномания “Семейство Фабелман”
Карими Насери, за когото се смята, че е роден през 1945 г., е живял в Терминал 1 на летище "Шарл дьо Гол" от 1988 г. до 2006 г.
Имаше само един вариант за бащата на Индиана Джоунс и това бе Джеймс Бонд, заяви Стивън Спилбърг
Арнолд Спилбърг беше инженер и иноватор, чиято дейност направи възможни персоналните компютри
Младата жена е арестувана във връзка с инцидент с домашно насилие
Стана недоразумение, твърди 47-годишният й годеник
Джеймс Манголд от „Пълно ускорение“ ще замени легендарния режисьор
Дъщеря на легендарния режисьор Стивън Спилбърг създава самостоятелни порно клипове
Филмът „1917“ ще разказва за Първата световна война
Световният кинаджия започва снимките на "Уестсайдска история"
Стивън Спилбърг не иска да чуе и дума за друг актьор в ролята на щурия археолог Петата част на приключенската сага ще излезе на 19 юли 2019 година Н...
Студиото зад лентата се отметнало от сделката да свърже томчето със сайтовете на филма Джайлс Уител, автор на едноименна книга, не е давал разрешение...
Стивън Спилбърг заяви, че киното със супергероите от типа "Отмъстителите" ще започне да запада. По думите му зрителите неизбежно ще загубят интерес къ...
Лиъм Нийсън стана мегазвезда след "Списъкът на Шиндлер"
Харвард. Стивън Спилбърг бе отличен с медала "У.Е.Б. Дю Боа" - най-високото признание на Харвардския университет за африкански и афроамерикански изсле...