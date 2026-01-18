“Златните глобуси” подгряха битката за “Оскар”- ите

Стивън Спилбърг с голяма символична тежест в сезона на отличията

Наградите „Златен глобус“ тази година спечелени от актьора Вагнер Моура, филма „Хамнет“ и поддържащ приз за Стелан Скарсгард, пренаредиха оскаровата надпревара и направиха битката за статуетките далеч по-оспорвана. Номинациите за 98-те награди на Академията ще бъдат обявени в четвъртък, 22 януари. 98-та церемония по връчването на наградите „Оскар“ ще се състои в неделя, 15 март в „Долби тиътър“.

Джеси Бъкли срещу Роуз Бърн. Тимъти Шаламе срещу Вагнер Моура. Това са само два от петте ключови момента, които тази година обещават истинско напрежение, а „Златните глобуси“ вече помогнаха те да придобият по-ясни очертания. Макар за „Глобусите“ да гласуват едва няколкостотин души, а за „Оскар“-те – над 10 000, влиянието им върху сезона на наградите е неоспоримо. В света на шоубизнеса шумът, инерцията и усещането за победител, често са почти толкова важни, колкото и самата награда, отчитат презокеанските медии.

Разделянето на категориите на драма и мюзикъл или комедия прави „Златните глобуси“ нееднозначен ориентир за „Оскар“, но именно това разделение често ражда най-интересните директни двубои. Наградите са за най-добра актриса/актьор в два вида – най-добра актриса в драма, най-добра актриса в мюзикъл-комедия и съответно така и при господата, и филмите.

Преди две години победите на Лили Гладстон и Ема Стоун очертаха оспорвана надпревара, завършила с втори „Оскар“ за Стоун.

Най-добра актриса: фаворит с реална конкуренция

Джеси Бъкли отдавна е смятана за фаворит за „Оскар“ за ролята си в „Хамнет“ – емоционалния филм за съпругата на Шекспир, изправена пред загубата на детето си. Победата й на Глобусоте в категорията за драма затвърди позицията й, но не сложи край на надпреварата.

Роуз Бърн се очерта като сериозен конкурент, след като спечели в категорията мюзикъл или комедия за независимия филм „Ако имах крака, щях да те ритна“. Макар определението „комедия“ да е спорно, изпълнението й като майка на болно дете е наситено с напрежение и емоционална дълбочина. Добавени към отличието „Златен глобус“, победите й в Берлин и признанието от критиците в Ню Йорк и Лос Анджелис, правят Бърн име, което не може да бъде пренебрегнато.

Най-добър актьор: нов съперник

Дълго време изглеждаше, че Тимъти Шаламе е почти сигурният носител на „Оскар“ за ролята си в „Върховният Марти“. Победата му на Глобусите в неделя в комедийната категория подсили този наратив – но не го направи непробиваем.

Вагнер Моура внесе сериозна динамика, след като спечели „Глобус“ за драма с изпълнението си в бразилския политически трилър „Тайният агент“. Макар отсъствието му от номинациите на SAG да беше тревожен сигнал, успехът му на Глобусите го върна категорично в играта и му осигури необходимата инерция.

Поддържащи роли: най-непредсказуемите категории

Тази година няма един безспорен фаворит, който да помете всички награди по пътя си. Победата на Стелан Скарсгард за норвежкия филм „Сентиментална стойност“ преобърна очакванията при поддържащите актьори, а при актрисите ситуацията е още по-неясна след отличието за Теяна Тейлър и отстъплението на доскорошни фаворити. Именно тук изненадите изглеждат най-вероятни.

Най-добър филм: сблъсъкът на сезона

След успеха си на „Златен глобус“ за мюзикъл или комедия „Битка след битка“ на Пол Томас Андерсън остава водещият фаворит за „Оскар“ за най-добър филм. Победите му за режисура и сценарий само затвърждават тази позиция.

Но „Хамнет“, отличен в категорията за драма, се оформя като най-сериозната алтернатива. Допълнителен тласък даде и появата на Стивън Спилбърг, който прие наградата като продуцент – жест с голяма символична тежест в решаващ момент сезона на отличията.

Теяна Тейлър – от улиците на Харлем до върха

Бойната мацка до Лео ди Каприо в „Битка след битка“, Теяна Тейлър е от онези артисти, които не влизат в рамки – тя ги чупи. Родена и израснала в Харлем, Ню Йорк, Тейлър тръгва към сцената още като тийнейджър, но пътят й към голямото признание е дълъг, неравен и изцяло извоюван със собствен стил.

Първо я опознава музикалната индустрия – като певица, танцьорка и хореограф с безпогрешно усещане за ритъм и визия. Работи с имена като Кание Уест, Джей-Зи и Бионсе, а сценичното й присъствие бързо я превръща в култова фигура за R&B и хип-хоп феновете. Албумите й смесват соул, фънк и лични изповеди, без да се съобразяват с комерсиалните очаквания.

Истинският пробив обаче идва с киното. С ролята си в независимия филм „A Thousand and One“ Тейлър показва дълбочина и уязвимост, които изненадват дори критиците.

Сега превъплъщението й на самотна майка, бореща се със системата и собствените си страхове, й носи „Златен глобус“ и утвърждава името й като сериозна актриса, а не просто музикална звезда, влязла в киното.

Днес Теяна Тейлър е символ на артистична свобода – жена, която сама режисира кариерата си, отказва да бъде етикетирана и превръща личните си битки в изкуство. От Харлем до червения килим, тя остава вярна на едно: автентичността е най-голямата награда.

Теяна Тейлър започна връзка с баскетболиста от НБА Иман Шумперт през 2013 година и любовта им бързо се превръща в семейство, а на 1 октомври 2016 г. двамата сключват брак.

Тейлър и Шумперт имат две дъщери – първата е родена през 2015 г., а втората през 2020 г. Семейството често беше давано за пример за модерна, артистична и сплотена двойка. Женят се у дома пред банята, после тя ражда и двете им дъщери във ваната, докато той акушерства.

През септември 2023 г. обаче Теяна Тейлър публично обяви раздялата им с емоционално, но премерено послание в Instagram. Тя подчерта, че решението е взето с уважение и грижа към децата им. Разводът на двойката беше финализиран през 2024 г.,. Теяна е наричана от приятелите си Джими Неутрон, заради любопитството й. „Занимавам се с това от 20 години, така че тази награда не представлява само тази роля. Представлява всеки сезон, всяка жертва, всяко "да", всяко "не" и цялата любов и живот, които съм изляла в работата си и в другите си пътища. Целта не бърза. Пристига точно навреме. Вечно благодарна, в името на Исус“, написа тя в Инстаграма си, където битува с името Джими Неутрон, след церемонията.

