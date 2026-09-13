“Златните глобуси” подгряха битката за “Оскар”- ите
Петте решаващи сблъсъка
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Петте решаващи сблъсъка
Действието ни пренася в Англия през 1580 г.
Стелан Скарсгард с първо холивудско отличие
Оуен Купър от хитовият сериал „Adolescence“ пише история
Отвя Леонардо ди Каприо, Джордж Клуни и други големи имена
Победителите ще бъдат обявени на 11 януари
Церемонията през 2026 г. ще бъде водена от комика Ники Глейзър
Спечелването на "Златен глобус" може да подпомогне филмовите продукции преди кулминацията на наградния сезон - "Оскар"-ите през март
Повече от 40 филма са номинирани за наградите
Събитието събра на едно място лидери на компанията от цялата страна
Звездата от филма Килиън Мърфи спечели "Златен глобус" за най-добър актьор във филм-драма
Водещ ще бъде Джо Кой
Наградите "Златен глобус" ще бъдат раздадени на 7 януари
Наградите на "Златен глобус"
Церемонията по връчването им ще се състои на 10 януари в Бевърли Хилс
Ен Би Си се отказа от излъчването на церемонията за наградите през 2022-а
Бордът предложи да включи поне двадесет нови членове през 2021 и да увеличи състава на асоциацията с 50 на сто
Българката беше номинирана, но наградата взе Розамунд Пайк
Българката се състезава със Мишел Пфайфър, Кейт Хъдсън и Розамунд Пайк
Наградите ще бъдат раздадени на 28 февруари