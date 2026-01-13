Гледаме "Хамнет", носителят на „Златен глобус“ в кината от 23 януари

В неделя вечер на 83-тата церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“, сред големите победители, се нареди драма "Хамнет", която беше удостоена с призовете за най-добър филм – драма и най-добра главна женска роля на Джеси Бъкли. Българските киномани ще могат да го гледат от 23 януари в кината. Носителката на „Оскар“ Клои Жао („Земя на номади“) пренася на големия екран „Хамнет“ – емоционална драма за любовта, загубата и творческата болка, от която се ражда безсмъртният „Хамлет“.

Филмът е вдъхновен от едноименния бестселър на Маги О’Фарел и е продуциран от впечатляващ екип, включващ Сам Мендес и Стивън Спилбърг. „Хамнет“ изследва трансформиращата сила на емоциите и начина, по който личните трагедии могат да се превърнат в основа на велико изкуство.

Действието ни пренася в Англия през 1580 г., където срещаме младия и беден преподавател по латински Уилям Шекспир (Пол Мескал). Животът му се променя, когато се влюбва в свободолюбивата и независима Агнес (Джеси Бъкли). Любовта им прераства в брак и семейство с три деца, но съдбата подлага съюза им на жестоко изпитание. Трагедията, която разтърсва дома им, оставя дълбок отпечатък върху отношенията им и се превръща в извор на вдъхновение за пиесата, която ще отеква през вековете.

Трейлърът на „Хамнет“ загатва за деликатната атмосфера на филма, наситена с любов, тиха болка и неизказана скръб. В типичния си стил Клои Жао разказва историята чрез малки жестове, погледи и мълчания, разкривайки дълбочината на човешките чувства и напрежението, родено от непоносима загуба. Резултатът е визуално изящно и емоционално наситено кинематографично преживяване, което остава дълго в съзнанието и сърцето на зрителя.

Режисьор и сценарист на „Хамнет“ е Клои Жао, в съавторство с Маги О’Фарел. Продуценти са Лиза Маршъл, Пипа Харис, Никола Гонда, Сам Мендес и Стивън Спилбърг. В главните роли са Джеси Бъкли, Пол Мескал, Емили Уотсън, Джо Алуин и Дейвид Уилмот.

https://youtu.be/dsR_RIrqS_g?si=_16tH6CUVtrxqVo_

