"Битка след битка“ и „Хамнет“ триумфират на „Златен глобус"

Революционната сага на Пол Томас Андерсън „Битка след битка" и шекспировата драма на Клои Чжао „Хамнет" спечелиха водещите отличия на 83-тите награди „Златен глобус", предадоха световните агенции.

„Битка след битка" получи приза за най-добър филм-комедия или мюзикъл, а „Хамнет" изненадващо беше отличен в категорията за най-добър филм-драма. В допълнение към наградата за най-добър филм-комедия или мюзикъл, "Битка след битка" спечели още отличията за най-добра актриса в поддържаща роля за Теяна Тейлър и за най-добър режисьор и сценарий за Пол Томас Андерсън, отбелязва Асошийтед прес. Андерсън стана едва вторият режисьор след Оливър Стоун с "Роден на четвърти юли", който получава наградите за режисура, сценарий и филм като продуцент, пише БТА.

Церемонията по връчването на отличията „Златен глобус" в хотел „Бевърли Хилтън" в Бевърли хилс протече почти изцяло според очакванията, отбелязва Асошиейтед прес.

Най-голямата изненада дойде с последната награда за вечерта. Докато "Битка след битка" се очерта като явен фаворит в настоящия награден сезон, повечето анализатори смятаха, че най-сериозният му конкурент е вампирският трилър „Грешници" на режисьора Райън Куглър. Изненадващо обаче в категорията за най-добър филм-драма беше отличена историята на Уилям и Агнес Шекспир „Хамнет" по едноименния бестселър на Маги О'Фарел, разказана от носителката на „Оскар" Клои Чжао. Звездата на филма Джеси Бъкли беше отличена в категорията за най-добра актриса във филмова драма.

Вечерта беше знаменателна за „Уорнър брос" - филмовото студио зад „Битка след битка" и „Грешници", след като медийният конгломерат „Уорнър брос дискавъри" се съгласи да бъде продаден на "Нетфликс" в сделка за близо 83 милиарда щатски долара.

В речта си след спечелването на наградата за най-добър режисьор Пол Томас Андерсън похвали съпредседателя на „Уорнър брос" Майкъл де Лука. „Той каза, че един ден иска да управлява студио и да позволи на режисьорите да правят каквото искат. Ето как се появиха „Грешници", „Оръжия", „Битка след битка", каза Андерсън.

Тазгодишните награди събраха на сцената или близо до нея някои от най-талантливите режисьори - Пол Томас Андерсън, Клои Чжао и Райън Куглър, както и Стивън Спилбърг в качеството му на продуцент на „Хамнет". Независимо от това кой какво спечели, това беше окуражаващ момент на солидарност между тях, с общо чувство за цел. Чжао с умиление си спомни времето си в Sundance Labs заедно с Куглър, когато и двамата са били в началото на кариерата си.

"Грешници" на Райън Куглър спечели наградата за най-добра музика, както и за кинематографични и боксофис постижения. Победата в тази категория, в която „Грешници" надделя над франчайз филм като „Аватар: Огън и пепел", е забележително постижение за кинотворбата на Куглър, която според някои рецензии след излизането си беше определена като „умерен успех".

„Искам просто да благодаря на публиката, че дойде. Това означава много за мен", каза Куглър.

След години на скандали и последвала реабилитация, наградите „Златен глобус" се завърнаха с водеща Ники Глейзър и с церемония, събрала куп звезди.

Сред призьорите тази година се наредиха сензационният хит „Кей-поп: Ловци на демони" на Нетфликс (най-добър анимационен филм), „Студиото" на Сет Роугън и Ейми Полър, която спечели и първата награда за подкаст.

Отличия получиха много от фаворитите за „Оскар". След четири предишни номинации първия си „Златен глобус" за най-добър актьор във филм-комедия или мюзикъл спечели Тимъти Шаламе за „Върховният Марти". 30-годишният актьор на този етап се очертава като основен претендент за награда на американската киноакадемия. Шаламе надделя над други номинирани звезди от холивудската тежка артилерия като Леонардо ди Каприо и Джордж Клуни, които станаха на крака, за да го аплодират.

„Моят баща ми внуши дух на благодарност, докато растях: „Винаги бъди благодарен за това, което имаш". Това ми позволи да напускам тази церемония в миналото с празни ръце и високо вдигната глава. Ще излъжа, ако не кажа, че тези моменти направиха този миг още по-сладък", каза Тимъти Шаламе.

Церемонията по връчването на наградите „Златен глобус" започна с остра политическа нотка от водещата Ники Глейзър и ранно връчване на наградата за фаворита на вечерта - „Битка след битка". Глейзър, която се завърна като водеща за втора година, започна шоуто със самоиронична сатира. „Да, „Златните глобуси", без съмнение са най-важното събитие в света в момента", каза тя.

Във встъпителния си монолог Ники Глейзър засегна някои обичайни теми като възрастта на партньорките на Леонардо ди Каприо и височината на Кевин Харт.

Политическото напрежение и несигурността в цялата индустрия бяха преобладаващите настроения преди наградите. Холивуд излиза от разочароваща година по отношение на боксофиса и сега с тревога очаква съдбата на едно от най-прочутите си студиа „Уорнър брос". След фаталния изстрел срещу Рене Гуд в Минеаполис от служител на американската Имиграционна и митническа служба (ICE), някои от присъстващите на церемонията за наградите „Златен глобус" носеха значки с надпис Be Good („Бъди добър").

Отличията преди се връчваха от Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд. През 2023 г. наградите „Златен глобус" бяха продадени на Eldridge Industries на Тод Боули и Dick Clark Productions, част от Penske Media. Носителите се определят от гласовете на около 400 души. За сравнение - за наградите „Оскар" глас имат над 10 500 професионалисти.

Сред колебливите настроения в сезона на наградите обаче една добра реч на отличията „Златен глобус" може да даде тласък на кампанията за „Оскар"-ите, отбелязва Асошиейтед прес.

Сред победителите тази година се наредиха още Роуз Бърн за най-добра актриса в комедия или мюзикъл за If I Had Legs IТd Kick You и Вагнер Моура за най-добър актьор в драма за „Тайният агент". Историческият политически трилър от Бразилия на Клебер Мендонса Фильо спечели и наградата за най-добър международен филм.

„Мисля, че ако травмата може да се предава от поколение на поколение, същото важи и за ценностите. Така че това е за онези, които се придържат към ценностите си в трудни моменти", каза Вагнер Моура, приемайки трофея си.

Сред останалите победители беше фаворитът за най-добър актьор в поддържаща роля Стелан Скарсгард, който спечели за ролята си в норвежката семейна драма „Сантиментална стойност". Това е първата голяма холивудска филмова награда за 74-годишния почитан актьор ветеран, който получи бурни овации.

„Не бях подготвен за това, защото, разбира се, мислех, че съм твърде стар", каза Скарсгард.

В телевизионните категории „Спешни случаи в Питсбърг" спечели „Златен глобус" за най-добър драматичен сериал, а звездата му Ноа Уайли - за най-добър актьор в телевизионен драматичен сериал.

„Юношество" на Нетфликс спечели четири награди - за най-добър минисериал и актьорски отличия за звездите си Ерин Дохърти, Стивън Греъм и 16-годишния Оуен Купър.

Сред останалите призьори се наредиха Рей Сийхорн за най-добра актриса в телевизионна драма за „Една от многото" (Pluribus) и Джийн Смарт за най-добра актриса в телевизионна комедия за „Хитринки".

Най-комичната и трогателна награда на вечерта - за най-добра телевизионна комедия, обаче отиде при „Студиото". Холивудската сатира на Сет Роугън включва запомнящ се епизод, посветен на драмата около една вечер на отличията „Златен глобус". Самият Роугън спечели и приза за най-добър актьор в телевизионна комедия. „Това е толкова странно. Просто се престорихме, че го правим. И сега се случва", каза Роугън през смях.

