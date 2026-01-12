Само на 16 и със "Златен глобус"

Младата звезда от „Adolescence“, хитовият сериал на "Нетфликс", който подлуди киноманите миналатта година, Оуен Купър, продължи рекордния си поход с наградите, като спечели приза за поддържащ актьор на Златните глобуси в неделя вечер.

В разгара на подготовката си за GCSE изпитите, 16-годишният актьор се появяваше на червените килими, за да приема поредица от отличия за ролята си в силния драматичен сериал.

„Adolescence“ беше сочен за фаворит на тазгодишните награди, а успехът започна още в началото на церемонията – Оуен стана най-младият актьор, получил тази награда в историята на Златните глобуси. Победата го направи и втория най-младият мъж носител на Глобус за всички времена, след Рики Шродер от „The Champ“, който на 9 години спечели отличието през 1980 г.

„Adolescence“ разказва историята на момче, обвинено в убийство, след като открива онлайн културата на „инселите“. Сериялът е гледан средно по 45 милиона пъти на месец и се превърна в задължително тв заглавие за родители и тийнейджъри по целия свят.

През септември Оуен спечели "Еми" за най-добър поддържащ актьор за впечатляващото си изпълнение като Джейми Милър. Епизодите са заснети, когато е бил едва на 14 години.

На Златните глобуси в неделя и звездата и създател на сериала Стивън Греъм също спечели награда за изпълнението си. Греъм получи отличието си от Леонардо ДиКаприо, с когото се прегърна топло на сцената при приемането на наградата.

Греъм похвали съпругата си Анна Уолтърс, която също участва в „Adolescence“ като актриса и изпълнителен продуцент: „Вече съм го казвал, но ти ми спаси живота. Благодаря и на двете ми прекрасни деца, Грейс и Алфи, обичам ви до Луната и обратно завинаги“, каза Греъм.

Поддържащата актриса Ерин Дохърти също получи награда, отдавайки част от признанието си на терапевти, за което получи аплодисменти от публиката: „Не исках да предполагам, но мисля, че всички знаем – ходете на терапевт. Животът може да е труден, психичното здраве е всичко, така че благодаря на терапевтите. Беше чест да играя такава роля.“

„Adolescence“ триумфира и в най-високата категория, за която беше номиниран – най-добър лимитиран ТВ сериал, антология или филм за телевизия. На церемонията беше подчертана ролята на младите актьори – Оуен Купър, Амари Бакъс, Амели Пийс и Каин Дейвис: „Вие сте доказателство, че светът може да бъде по-добър", каза Джак Торн, съавтор на сериала.

През сезона на наградите Оуен спечели и Astra TV Award за най-добър поддържащ актьор, както и отличия на Gotham TV Awards, Edinburgh TV Festival и Rose d'Or Awards.

