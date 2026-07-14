Светът се сбогува със Сам Нийл: „Герой, легенда, благороден човек“

Холивуд и милиони почитатели по света се сбогуват със Сам Нийл – актьора, превърнал се в любимец на няколко поколения с ролята на д-р Алън Грант в култовата поредица „Джурасик парк“. Семейството му съобщи, че той е починал внезапно на 78-годишна възраст, заобиколен от най-близките си в Сидни, Австралия.

В изявлението се казва, че Нийл е издъхнал спокойно и достойно, а близките му помолиха медиите и обществото да уважат личното им пространство в този тежък момент.

Новината разтърси още повече почитателите му, защото само преди няколко месеца актьорът обяви, че е преборил тежката си битка с агресивен неходжкинов лимфом.

През март 2023 г. Сам Нийл разкри, че се лекува с химиотерапия, а през април тази година съобщи, че последните изследвания не откриват никакви следи от рак.

Семейството му потвърди, че към момента на смъртта си той е бил напълно свободен от онкологичното заболяване, което прави кончината му още по-неочаквана.

Почит от целия свят

След новината социалните мрежи се изпълниха с емоционални послания.

Министър-председателят на Нова Зеландия Кристофър Лъксън го нарече „един от най-великите“, благодарение на когото киното на страната достига световна публика.

Бившият премиер Джасинда Ардърн го описа като „изключително добър, любознателен и благороден човек“.

Австралийският министър-председател Антъни Албанезе също отдаде почит на актьора, като подчерта, че той завинаги ще остане част от историята на австралийското кино.

„Ще те обичам завинаги, д-р Алън Грант“

Особено трогателно беше посланието на Лора Дърн, която си партнира със Сам Нийл в „Джурасик парк“.

„Той беше моят приятел за цял живот. Научи ме какво означават вярност, закрила и любов. Ще те обичам завинаги, д-р Алън Грант“, написа актрисата.

Режисьорът Стивън Спилбърг заяви, че винаги ще пази спомена за Нийл като изключително талантлив и всеотдаен актьор.

„Заедно с Лора Дърн и Джеф Голдблум ние винаги ще бъдем едно семейство. Сам никога няма да бъде забравен“, каза Спилбърг.

Самият Джеф Голдблум публикува снимка на тримата от снимачната площадка с думите:

„Следващото голямо приключение започва. С любов – завинаги.“

„Истински джентълмен“

Сред десетките известни личности, които се сбогуваха с него, бяха Кайли Миноуг, Ричард Е. Грант, Дейзи Ридли, Джо Коул и режисьорът Колин Тревъроу, който го нарече „дълбоко чувствителен и красив човек“.

„Не всеки има щастието да стане приятел с легенда“, написа Тревъроу.

Повече от „Джурасик парк“

Макар образът на д-р Алън Грант да остане най-разпознаваемата му роля, Сам Нийл оставя след себе си впечатляваща кариера с участия във филмите „Пианото“, „Ловът за Червения октомври“, „Мъртво спокойствие“, „Хоризонт на събитията“, както и в хитовия сериал „Peaky Blinders“.

Роден през 1947 г. в Северна Ирландия, той израства в Нова Зеландия, която винаги нарича свой дом.

Със смъртта му киното губи не просто голям актьор, а човек, когото колегите му единодушно определят като легенда, приятел и истински джентълмен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com