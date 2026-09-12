Светът се сбогува със Сам Нийл: „Герой, легенда, благороден човек“
Колеги, приятели и политически лидери почетоха звездата от „Джурасик парк“, който почина внезапно на 78 години
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Колеги, приятели и политически лидери почетоха звездата от „Джурасик парк“, който почина внезапно на 78 години
Анджелина се омъжва за Били Боб Торнтън малко преди той да заведе пред олтара официалната си избраница
Звездата от „Диво сърце“ в момента се вихри в „Marriage Story“ с Йохансон
Бенисио дел Торо и Лора Дърн ще се присъединят към актьорския състав в следващия епизод на "Междузвездни войни". Това потвърдиха от "Дисни". Все още...