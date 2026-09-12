Светът се сбогува със Сам Нийл: „Герой, легенда, благороден човек“
Колеги, приятели и политически лидери почетоха звездата от „Джурасик парк“, който почина внезапно на 78 години
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Колеги, приятели и политически лидери почетоха звездата от „Джурасик парк“, който почина внезапно на 78 години
Снимките започват следващото лято, каза Джеф Голдблум
Актьорът оглави музикалните класации
62-годишният холивудски ас Джеф Голдблум стана татко за първи път. Съпругата му Емили Ливингстън го дари с момченце. "Много сме развълнвани от раждане...