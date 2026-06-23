"Играта на играчките 5" превзе кината

Приключенската анимация „Играта на играчките 5", продължение на едноименната поредица от 1995 година насам, привлече най-голям зрителски интерес, сочат обобщените данни от киносалоните. Как познатите ни герои от четвъртия филм се справят с новите любими играчки на Бони, са гледали 9 842 зрители, а за премиерния му уикенд приходите са 70 008 евро.

Втора позиция е за хорърът „Обсебване". Филмът, който е описван като морална история, насърчаваща младите мъже да признаят романтичните си чувства, вместо да ги крият, е с 7 658 зрители, а приходите са 67 847 евро.

На трето място е „Денят на истината" на Стивън Спилбърг. Преследването на двамата герои от организирана частна компания, за да се попречи на излизането на факти за НЛО са проследили 22 351 зрители, а за десетте дни в кината приходите са 163 027 евро.

Четвърта позиция е за „Страшен филм", шести по ред от поредицата, започнала от 2000 година. Пародийната история, в която виждаме части от много скорошни заглавия, обединена от преследването на стари и нови герои от маскиран убиец, има вече 30 454 зрители и 222 304 евро приходи за трите седмици у нас.

На пето място е втората премиера от миналия петък - екшънът „В сивата зона" на Гай Ричи. Опитът да се измъкне дължима сума от престъпен бос е гледан вече от 2 580 зрители, а приходите му са 19 321.

На шесто място е Backrooms, който е вече месец по екраните у нас. Дебютният филм на режисьора Кейн Парсън, в който има пространствено зловеща атмосфера, до момента почти непозната за големия екран, има 49 492 зрители и 353 247 евро приходи.

На седма позиция е биографичният „Майкъл". Филмът, който през миналата седмица изпревари с близо 60 млн. долара досегашния първи биографичен „Бохемска рапсодия" по световни приходи, е със 165 464 зрители и 1 203 159 евро приходи.

Осма позиция е за „Междузвездни войни: Мандалореца и Грогу". Новото приключение на Дин Джарин и чирака му Грогу е вече пета седмица на екраните и има 55 094 зрители и 448 882 евро приходи.

На девето място е „Дяволът носи Прада 2", който отбелязва осма седмица по екраните. За това време събирането на Анди и Миранда, за да спасят традиционното модно списание, е проследено от 194 506 зрители, а приходите от билетите им са 1 395 667 евро.

Десета позиция е за руската анимация „Котки в музея 2: Съкровищата на Египет". Приключенията на новите котета на Винсент и Клеопатра са гледани от 9 588 зрители, а за трите седмици у нас приходите са 62 259 евро.

През миналият уикенд кино пред футбол са предпочели 34 168 зрители. Миналата година по същото време филми са гледали 27 971 души.

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