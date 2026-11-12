Разби стена в дома си и откри 500-годишна църква. Получи над 1 милион евро

Купуваш стара къща, запретваш ръкави да я ремонтираш и зад една от стените откриваш… църква отпреди пет века. Звучи като начало на приключенски роман, но точно това се случва с Хуан Франсиско Леон Катена от испанския град Убеда.

Историята има и още по-неочакван обрат. Близо десет години след откритието мъжът печели съдебна битка и получава право на възнаграждение от над един милион евро.

Парите все още не са му изплатени, а зад тях стои дълга история за изгубено архитектурно наследство, бюрокрация и семейство, чийто мечтан дом се превръща в исторически паметник.

Зад мазилката се появила огромна каменна фасада

Всичко започва през ноември 2016 г. Хуан Франсиско и баща му се захващат с ремонта на стара къща в историческия център на Убеда, в испанската област Андалусия.

Мъжът купил имота с намерението постепенно да го обнови и да се нанесе там със семейството си.

Докато двамата разбиват вътрешни преградни стени, под мазилката се появяват изящно издялани каменни орнаменти.

Първоначално не знаят на какво са попаднали. Колкото повече разчистват обаче, толкова по-внушителна става находката.

Зад стените на обикновената къща е скрита монументална ренесансова фасада с приблизителни размери 15 метра ширина и 11 метра височина.

Архитектурните детайли, декоративните релефи и каменните орнаменти са оцелели през вековете, защитени от преградите, зад които някога са били скрити.

Хуан Франсиско незабавно уведомява местните власти. Започва проучване, което разкрива, че находката е изключително ценна.

Оказало се, че къщата крие изгубен храм

Експертите установяват, че каменната фасада принадлежи на църквата към някогашната болница „Сан Хорхе“, известна още като болницата на Перо Алминдес.

Историята на комплекса започва през 1347 г., когато е основано лечебното заведение.

Откритата фасада е по-късна и носи характерните белези на испанския Ренесанс.

Изследователите свързват нейната архитектура с Андрес де Ванделвира – един от най-значимите испански архитекти на XVI век, оставил забележително наследство в Андалусия.

Специалистите оценяват високо състоянието на запазените каменни елементи и художествената им стойност.

Според тях става дума за изключително рядък пример на ренесансова архитектура, свързана с погребален параклис, какъвто няма друг в Убеда.

Градът, заедно със съседния Баеса, е включен в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО през 2003 г. Именно ренесансовата архитектура е сред най-големите му богатства.

И така Хуан Франсиско, който възнамерявал просто да ремонтира жилище, се оказва собственик на част от културното наследство на Испания.

Мечтаният дом станал недостъпен

Откритието се превръща в повод за гордост, но носи и сериозни трудности.

Още след първоначалните проверки ремонтните работи са спрени.

Испанското законодателство поставя под специална защита подобни исторически ценности. Всяка намеса в сградата трябва да бъде съгласувана с компетентните институции.

За семейството това означава, че плановете да превърне старата постройка в уютен дом остават неизпълними.

Междувременно Хуан Франсиско разбира, че законът предвижда финансово възнаграждение за хора, открили случайно ценни исторически предмети и архитектурни останки.

Според Закона за историческото наследство на Испания от 1985 г. подобни находки могат да носят право на компенсация, определяна въз основа на тяхната оценена стойност.

Но получаването на парите се оказва далеч по-трудно от откриването на самата фасада.

Държавата отказала да плати

Регионалното правителство на Андалусия първоначално отказва да признае правото на Хуан Франсиско на възнаграждение.

Според властите върху фасадата вероятно се намира герб на рода Месия, който вече е обявен за защитена културна ценност. Те се позовават на законово изключение, което според тях не позволява изплащането на наградата.

Собственикът оспорва решението.

Така започва съдебна битка, продължила години.

Висшият съд на Андалусия отхвърля аргументите на регионалните власти, тъй като те не са подкрепени с достатъчно доказателства.

Впоследствие Върховният съд на Испания слага край на правния спор в полза на откривателя.

Комисия към правителството на Андалусия определя, че за историческата находка Хуан Франсиско има право да получи над един милион евро.

През ноември 2026 г., десет години след разбиването на онази стена, решението вече е факт.

Сумата обаче все още не е постъпила по сметката му.

Историческото съкровище е застрашено

Докато съдебният спор продължава, се появява и друг проблем.

Самата фасада започва да страда от състоянието на сградите около нея.

Доклад за опазването на паметника, изготвен по поръчка на регионалното правителство, предупреждава за сериозни течове от покривите на съседни общински имоти.

Влагата прониква в строителните конструкции, дървените греди гният, а в някои помещения се развиват мухъл и плесен.

Експертите предупреждават, че ако проблемите не бъдат отстранени, може да се стигне дори до срутване на части от сградите.

Хуан Франсиско многократно настоява институциите да предприемат необходимите действия.

„С всеки изминал месец без действия тревогата расте“, казва той пред испанския вестник „Ел Паис“.

По думите му властите са предупредени за рисковете, но решение все още няма.

Иска всички да могат да видят съкровището

Семейството отдавна е изоставило идеята да живее в къщата.

Хуан Франсиско и близките му са се преместили в друга сграда на същата улица.

Сега той има различна мечта – да покаже откритието си на света.

Собственикът преговаря с общината в Убеда за възможността историческата фасада да бъде разкрита откъм улицата, така че да се превърне в достъпна забележителност за жителите и туристите.

Предложението му предвижда да отстъпи част от пространството на сградата, а в замяна общината да поеме разходите по нейното възстановяване.

Той обаче настоява, че ако местните власти нямат възможност сами да изпълнят проекта, трябва поне да позволят на желаещите частни инвеститори да го направят при спазване на всички законови изисквания.

„Мина твърде много време“, казва Хуан Франсиско.

В момента фасадата все още стои оградена, почти в същото състояние, в което е открита през 2016 г.

Мъжът, започнал историята с чук в ръка и намерението да си направи дом, се надява някой ден хората да могат да се разхождат из Убеда и да се възхищават на съкровището, което е спасил от забравата.