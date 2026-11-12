Петък 13-и 2026. Денят на Страшния съд

Математическо изчисление, публикувано в престижното списание Science през 1960 г., посочва 13 ноември 2026 г. като дата, на която човешкото население би достигнало „безкрайност“. Зад стряскащото твърдение обаче се крие не предсказание за апокалипсис, а любопитен научен експеримент, който показва колко трудно е да се прогнозира бъдещето на човечеството.

Петък, 13 ноември 2026 г. За суеверните хора самото съчетание на деня и датата звучи зловещо. Още по-любопитно е, че именно този ден фигурира в научна публикация отпреди повече от шест десетилетия като своеобразна математическа граница за човешката популация.

Датата не е измислена от астролози или автори на конспиративни теории. Тя действително се появява в изследване, публикувано на 4 ноември 1960 г. в едно от най-авторитетните научни списания в света – Science.

Но означава ли това, че учените са предсказали края на света? Отговорът е категорично не.

Автори на изследването са австрийско-американският учен Хайнц фон Фьорстър и неговите сътрудници Патриша М. Мора и Лорънс У. Амиот. Статията им носи провокативното заглавие „Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026“ („Денят на Страшния съд: петък, 13 ноември 2026 г.“).

Учените анализират 24 исторически оценки за броя на хората на Земята,

обхващащи приблизително две хилядолетия. Целта им е да установят дали съществува математическа закономерност в нарастването на световното население.

Резултатът се оказва необичаен. Изчисленията показват, че ако човечеството продължи да се увеличава със същото ускорение, наблюдавано в историческите данни, населението би се приближило до математическа безкрайност на 13 ноември 2026 г.

Разбира се, безкраен брой хора не могат да живеят на планета с ограничени ресурси и пространство. Именно това е съществената подробност, която често се губи при популярното представяне на прогнозата.

Датата не обозначава реално събитие, а точката, в която математическият модел престава да дава физически смислен резултат.

Публикацията се появява в период, когато светът е силно обезпокоен от бързото нарастване на населението.

През 1960 г. на Земята живеят приблизително 3 милиарда души. Подобряването на медицинските грижи, ваксинацията, санитарните условия и производството на храни допринася за намаляване на смъртността и за безпрецедентен демографски растеж.

На този фон заглавието „Денят на Страшния съд“ е провокативен начин да се привлече внимание към възможните последици от непрекъснатото ускоряване на прираста.

Има и една особено любопитна подробност: 13 ноември 2026 г. действително се пада в петък.

Съвпадението с петък 13-и придава на научната публикация почти кинематографично звучене,

зад нея стои математически анализ, а не мистично предсказание.

Какво се случи с прогнозата през следващите десетилетия?

Историята показа, че населението на Земята не може да продължава да нараства по една и съща математическа крива безкрайно.

След средата на XX век светът постепенно навлезе в период на забавяне на демографския растеж. В много държави раждаемостта започна да намалява под влияние на урбанизацията, образованието, икономическото развитие, достъпа до контрацепция и променящите се семейни модели.

По данни на Организацията на обединените нации населението на планетата е достигнало приблизително 8,2 милиарда души през 2024 г.

Това е значително повече в сравнение с 1960 г., но далеч от ускоряващия се без ограничения растеж, заложен в стария модел.

Днес демографите очакват съвсем различно развитие: постепенно забавяне, достигане на максимум и впоследствие леко намаляване на световното население.

Кога всъщност ще бъде най-многолюдната година в историята?

Според доклада на ООН World Population Prospects 2024 човечеството вероятно ще достигне своя демографски връх в средата на 2080-те години, когато населението на Земята се очаква да бъде около 10,3 милиарда души.

След това прогнозата предвижда постепенно намаляване до приблизително 10,2 милиарда към края на XXI век.

Това не означава, че всички държави ще следват една и съща тенденция