Токът и парното няма да поскъпват през зимата. Държавата отпуска 2 млрд. евро

Цените на тока и парното за домакинствата няма да се увеличават през отоплителния сезон. Това гарантира вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев при представянето на пакет от мерки на стойност 2 млрд. евро в подкрепа на българските семейства, бизнеса и небитовите потребители.

„Живеем в една безпрецедентна ситуация. Започваме с пандемията от COVID-19, войната в Украйна, конфликта в Иран – всичко оказа много сериозен натиск върху международните енергийни пазари. Цените са безпрецедентни и действията на правителството са безпрецедентни. Държавата е плътно до бизнеса и до хората“, заяви Пулев.

Той се обърна директно към домакинствата:

„Вашите цени – на тока и на парното – няма да се увеличат през отоплителния сезон. Това го гарантирам. Не слушайте опозицията, не слушайте и не гледайте международните пазари. Категорично няма да допуснем увеличение на цените.“

Министърът на енергетиката Ива Петрова също потвърди, че цените на електроенергията и парното за битовите потребители ще останат непроменени през зимата.

Как ще бъдат разпределени 2-та милиарда евро

От обявения пакет 1,5 млрд. евро ще бъдат осигурени от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, а останалите 500 млн. евро – от Българската банка за развитие.

Предвижда се допълнителна помощ от 15 евро на мегаватчас за небитовите потребители. Ще има плащания и за октомври заради високите борсови цени на електроенергията.

За енергоемките предприятия правителството предвижда увеличение на допустимия размер на помощта от 50 на 70% от разходите за електроенергия, които могат да бъдат покрити по съответната мярка за държавна помощ. Процедурата е свързана с Европейската комисия.

Пакетът включва и 10 млн. евро за подпомагане на домакинствата, които използват природен газ за отопление през зимните месеци.

Според Пулев мерките няма да натоварят държавния бюджет и ще помогнат за ограничаване на инфлационния натиск.

Борсовите цени на тока са скочили повече от два пъти

Мерките бяха представени след среща на вицепремиера с представители на работодателските организации и двата синдиката. В разговорите участва и енергийният министър Ива Петрова.

Срещата беше поискана от бизнеса и синдикатите заради рязкото поскъпване на електроенергията на борсата и необходимостта от промяна в механизма за компенсиране на небитовите потребители.

От юни до октомври борсовите цени на тока са се увеличили повече от два пъти, а за последната година поскъпването достига 80%.

Представителите на предприятията настояват за по-ефективна подкрепа, която да ограничи отражението на скъпата енергия върху производството и крайните цени.

Пулев подчерта, че при сегашната международна обстановка държавата трябва да защити конкурентоспособността на българската икономика и работните места, като същевременно ограничи прехвърлянето на високите енергийни разходи върху домакинствата.