Тано остана кръгъл сирак след трагедията на "Тракия"

„Искам да завърша 12. клас, ще се опитам колкото мога само заради баща ми, да ме гледа той отгоре, да го зарадвам.“

Това са думите на Тано от Стралджа, който остана без родители след трагедията на автомагистрала „Тракия“. Момчето вече е загубило майка си, починала по време на COVID пандемията, а на 10 ноември катастрофата отне и живота на баща му. За съдбата на семейството разказва bTV.

47-годишният Иван работел като таксиметров шофьор, въпреки че след предишен пътен инцидент бил в инвалидна количка. Продължавал да се труди, за да осигурява прехраната на сина си.

Във фаталната сутрин майка му Тонка Маринова го изпратила на работа. Помогнала му да се обуе, преди да излезе от дома.

Час по-късно включила телевизора и видяла кадрите от катастрофите на магистралата. Сред смачканите автомобили разпознала колата на сина си.

По разказа ѝ товарен автомобил навлязъл от другото платно и ударил колата на Иван. Обстоятелствата около сблъсъците продължават да се разследват.

Тано научил за катастрофата, докато бил на училище. Видял кадри в социалните мрежи и веднага побягнал към дома си.

Заедно с баба си потърсили близък, който да ги откара до болницата в Ямбол. Там разбрали, че Иван е загинал.

Две стаички и една баба, която трябва да бъде всичко за него

Сега момчето живее с баба си в две малки стаи. Той има и здравословен проблем, който изисква продължително лечение.

Тонка Маринова е изправена пред тежката задача да се грижи сама за внука си. Освен болката по загубения син, тя трябва да намери средства за ежедневните нужди на детето.

Трябват му дрехи, обувки, храна и всичко необходимо, за да продължи да ходи на училище.

Семейството не разполагало дори с пари за погребението на Иван. Затова Община Стралджа решила да поеме изцяло разходите по изпращането му.

Местната власт и хора от града организираха и дарителска кампания в подкрепа на Тано и неговата баба.

Заместник-кметът Гроздан Иванов призова всеки, който има възможност, да помогне, за да могат двамата да посрещнат най-неотложните си нужди.

Мечтата на бащата

Въпреки преживяното Тано има цел, от която не иска да се отказва.

Баща му мечтаел да го види абитуриент.

Сега момчето иска да изпълни това желание. Да завърши 12. клас, да продължи образованието си и да направи онова, което е обещавал на човека, грижил се за него до последния си ден.

Тано и баба му остават заедно след загубата. Пред тях стоят трудни месеци, но обявената дарителска кампания им дава възможност да получат подкрепа от хора, които искат да помогнат.

Как можем да помогнем на Тано

Обявена е дарителска сметка на името на неговата баба:

Банка: Централна кооперативна банка (ЦКБ)

IBAN: BG55 CECB 9790 10I3 8085 00

Титуляр: Тонка Михалева Маринова