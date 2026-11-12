Пицария си направи брутална гавра с клиентите СНИМКИ

Клиентка остана изключително разочарована от драстичното разминаване между това, което е поръчала чрез доставчик на храна, и онова, което в действителност е получила, пише Пловдив 24.

"Искам да споделя неприятен случай и да потърся съвет. Поръчахме две пици от пицария, които пристигнаха в състоянието, което виждате на снимките.

Според мен това е абсолютно недопустимо! Въпросът изобщо не е в 20-те евро, които предварително платихме, а е принципен. Не е нормално да поръчаш и платиш храна, която да пристигне в такова състояние, и след това дори да нямаш възможност да се свържеш с никого, за да подадеш оплакване!

И тук идва интересното - оказва се, че там нямат никакви контакти, нито имейл, нито телефонен номер! Единствената възможност в приложението е AI агент, на който след като кажеш, че храната е пристигнала съсипана, ти отговоря “Съжалявам да го чуя, не можем да предложим решение за това" и

затваря чата автоматично. Това е брутално.

След случилото се поръчахме отново пици, този път чрез друг доставчик. При разговор с него той сподели, че това не е първият подобен случай, за който чува и че въпросните доставчици редовно карат храна, която е съсипана от тях самите, не става за ядене и въпреки че тя е платена, няма какво да се направи.

Също каза, че контакти с тази фирма на практика няма как да бъдат намерени.

За мен това е абсурдно.

Не може една компания да приема поръчки и плащания, а когато възникне проблем, клиентът да няма с кого да разговаря. Аз си мисля, че изобщо не е законна тази липса на всякакъв контакт, как мислите? Прикачвам и втората ни доставка на пица, за да сравните и видите разликата".