Ужасната съдба на една от жертвите на АМ Тракия

Сред жертвите на тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия“ на 10 ноември е и Иван Димитров от Стралджа - мъж, чийто живот е белязан от поредица тежки изпитания. Въпреки инвалидността, загубата на съпругата си и тежкото заболяване на сина си, той не се отказвал да се бори за семейството си. Сега детето му остава без двамата си родители, а за него ще се грижи неговата баба, предаде Пловдив 24.

За трагичната съдба на Иван разказа заместник-кметът на община Стралджа Гроздан Иванов в емоционална публикация в социалните мрежи. Той призова хората да помогнат на осиротялото момче и неговата баба, които са изправени пред изключително тежък период.

"Иван беше инвалид, но не по рождение.

Изключително добър човек -от онези, за които казват, че правят път и на мравките“, пише Гроздан Иванов.

След завършване на средното си образование Иван избрал професията на международен шофьор. При един от курсовете си в Европа обаче паднал от камиона и счупил гръбначния си стълб. Тежката травма го оставила прикован към инвалидна количка.

Върнал се в родната Стралджа, където живеел със съпругата и сина си. Въпреки тежкото си състояние не губел надежда, че някой ден отново ще проходи.

"Казваше ми, че никога няма да се предаде, че прави упражнения и рано или късно те ще му помогнат отново да проходи“, спомня си заместник-кметът.

Изпитанията за семейството обаче продължили.

Синът на Иван бил диагностициран с тежко заболяване,

което Гроздан Иванов сравнява с болестта, от която страдаше бившият футболист Стилиян Петров.

Последвали месеци на тревоги, посещения в болници и борба за здравето на детето. Семейството получавало подкрепа чрез благотворителни инициативи и помощи от общината.

Въпреки трудностите Иван продължавал да вярва в добрия изход. Усилията дали резултат и заболяването на момчето влязло в ремисия.

Малко по-късно обаче семейството било сполетяно от нова трагедия.

Съпругата на Иван починала от COVID-19.

Жената била едва в началото на четиридесетте си години.

"Как е понесъл и този удар – само той си знаеше“, пише Гроздан Иванов.

След смъртта на съпругата си Иван останал сам да се грижи за сина си, който днес е ученик в местното средно училище.

Инвалидната пенсия не била достатъчна за издръжката на двамата. Затова мъжът намерил начин отново да работи като шофьор.

Управлявал специално пригодени автомобили и извършвал транспортни услуги, за да осигури допълнителни доходи за семейството.

През 2025 година претърпял пътнотранспортно произшествие

, при което се разминал без сериозни наранявания.

На 10 ноември 2026 година обаче съдбата се оказала безмилостна. Иван загинал при тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия“.

Тогава на съдбата ѝ се стори малко, че е наметнала Иван и неговото семейство с черното си пардесю. Тя го зави и с най-черното, най-тежкото одеяло. Онова, под което всички си отиват. Завинаги.

пише заместник-кметът на Стралджа

След смъртта на Иван синът му остава на грижите на своята баба – майката на загиналия.

От община Стралджа са взели решение да поемат всички разходи по погребението.

Гроздан Иванов обаче подчертава, че най-трудните моменти за момчето и неговата баба тепърва предстоят. Затова той отправя призив към всички, които имат възможност, да окажат финансова подкрепа.

"Нека помогнем! Защото това дете вече преживя повече болка, отколкото едно дете трябва да познава. Зная, че ще помогнем. Зная!“, завършва публикацията си заместник-кметът.

За желаещите да помогнат е посочена банкова сметка на бабата на детето:

Банкова сметка за дарения

Титуляр - Тонка Михалева Маринова

Банка - Централна кооперативна банка (ЦКБ)

IBAN - BG55 CECB 9790 10I3 8085 00