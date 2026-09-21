Трагедия в семейството на Синди Крауфорд: Синът ѝ Пресли почина на 27

Пресли Гербер, синът на супермодела Синди Крауфорд и бизнесмена Ранди Гербер, е починал на 27 години. Младият модел е издъхнал в неделя в рехабилитационен център в Лос Анджелис. Причината за смъртта засега не е посочена.

Новината е потвърдена от представител на семейството. В изявление до CBS близките на Пресли са поискали уединение в този „много труден и болезнен момент“.

Пресли Гербер върви по стъпките на майка си в света на модата. Той прави дебюта си на подиума едва на 16 години за италианската марка Moschino. По-късно работи за редица известни модни къщи, сред които Burberry, Dolce & Gabbana и Bottega Veneta.

По-малката му сестра Кая Гербер също е модел и актриса.

Бащата на Пресли – Ранде Гербер, е известен предприемач и съосновател на марката текила Casamigos заедно с актьора Джордж Клуни.

През последните години Пресли открито говори за личните си трудности, свързани с психичното му здраве и употребата на наркотици. В интервю за подкаста Studio 22 през 2023 г. той разказва за борбата си с депресията и други проблеми и споделя, че се надява опитът му да помогне поне на един човек, попаднал в подобно състояние.

В последното интервю на сестра му Кая за американския Vogue тя също говори за проблемите на брат си със зависимостта. По думите ѝ подобна ситуация в семейството променя всички и я е накарала самата тя да се възприема като „лесната“ дъщеря, която не иска да създава допълнителни проблеми и да моли за помощ.

Смъртта на Пресли Гербер е настъпила на 20 септември. Към момента съдебномедицинската служба на окръг Лос Анджелис не е посочила причина за смъртта.