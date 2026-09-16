Пиян баща провеси 9-годишния си син от 9-ия етаж заради ревност

Скандал между бивши съпрузи във Враца едва не завърши с трагедия, след като пиян баща провеси 9-годишното си дете от терасата на деветия етаж.

Инцидентът се разиграл вчера в блок 52 в квартал „Сениче“, съобщава местната агенция BulNews.

Мъжът отишъл в жилището на бившата си съпруга под претекст, че иска да види детето. Той обаче бил във видимо нетрезво състояние и още на вратата започнал скандал с жената. Първоначално я нападнал словесно, а след това проявил и физическа агресия.

В разгара на конфликта мъжът грабнал 9-годишното дете за ръката и го повлякъл към балкона. Там го провесил през парапета и заплашил, че ще го хвърли, ако бившата му съпруга не му каже дали има друг мъж.

Ужасяващата сцена била видяна от хора, които по същото време се намирали пред блока. Те чули детето да крещи и погледнали към високите етажи. Пред очите им се разкрила шокираща гледка – малчуганът висял през терасата на деветия етаж.

Хората незабавно подали сигнал на телефон 112. На място били изпратени полицейски и медицински екипи. Детето било свалено от балкона и прегледано от медиците. По информация на местната медия то не е получило физически травми и се е разминало с тежкия уплах.

Когато полицаите пристигнали, заварили мъжа пред блока във видимо нетрезво състояние. Той едва успял да обясни какво се е случило. Направената му проба за алкохол отчела високи стойности.

Мъжът бил задържан. По думите на жители на блока това е първият случай, при който те стават свидетели на подобна агресия от негова страна. Бившите съпрузи били разделени от години и досега не е имало подобни сцени пред съседите.