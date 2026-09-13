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Семейна драма в Поповско

Семейна драма в Поповско

Семейна драма в поповското село Ломци. 20-годишен мъж е наръгал баща си с нож, след което и баба си. Това съобщи бТВ, позовавайки дирекцията на МВР-Тъ...

07 февруари | 14:04
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