КЗК разкри: Нелоялните търговски практики на "Кауфланд" са установени в три производства

Нелоялните търговски практики на „Кауфланд“ спрямо доставчици са установени в три производства от 2015 г. насам. Това разкри КЗК в специална своя позиция по повод изключително острата заплаха на шефа на веригата Михаил Петров, който днес си позволи да заяви: "Спрете, защото „Кауфланд“ е много голям, ако продължите - фалитът на КТБ ще ви се стори като летен бриз“.

По повод на изявленията на изпълнителния директор на „Кауфланд“ с безпрецедентни квалификации на актовете на независим регулаторен орган и твърденията по отношение на бъдещи актове на независимия български съд, Комисията за защита на конкуренцията прави следните уточнения:

Антимонополният регулатор е постановил три решения за санкциониране на нелоялни търговски практики срещу „Кауфланд“ от 2020 г., 2025 г. и 2026 г. Те очертават траен модел (рецидиви) в отношенията на търговската верига с доставчици и български производители от 2015 година досега. Общото в констатациите на Комисията е използването на по-силната позиция на веригата при договаряне и прилагане на търговски условия в ущърб на засегнатите доставчици. Последното производство от месец май 2026 г. установи, че нелоялните търговски практики продължават и след налагането на предходните санкции.

Първият случай се отнася до поведение, установено след юли 2015 г. С Решение № 689 от 17 септември 2020 г. КЗК наложи имуществена санкция от 343 417 лв. за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне по действащия тогава Закон за защита на конкуренцията. Това е максимално допустимата по закона тогава санкция. По повод публичните прогнози на изпълнителния директор за изхода на евентуалния съдебен спор КЗК припомня, че през 2023 г. Върховният административен съд окончателно потвърди решението на КЗК от 2020 г. и наложената с него санкция в пълен размер.

С Решение от 8 май 2025 г. КЗК установи две нарушения и наложи две имуществени санкции от по 250 000 лв. – максималния по закон размер тогава. Решението е обжалвано пред Административен съд – София област.

С последното решение от ноември 2026 г. КЗК установи отново нарушения на „Кауфланд“ и нелоялни търговски практики в отношенията с български производители и наложи три имуществени санкции в общ размер на 75 653 706 евро. Две от санкциите са в размер на 1,58% от оборота на дружеството за 2025 г. (21 899 757 евро всяка), а третата е 2,2% (31 854 192 евро). Законът позволява санкция до 10% за всяко едно нарушение или по 150 млн. евро за всяко нарушение.

Комисията за защита на конкуренцията постановява решенията си изцяло въз основа на закона и събраните по всяко производство доказателства. Законосъобразността на решенията на националния орган по конкуренция се преценява от независимия български съд при обжалването им. КЗК зачита правото на всяко дружество да оспори актовете ѝ и да изложи юридическите си възражения си по съдебен ред. Комисията категорично отхвърля обаче опитите за натиск върху съдебната преценка от силната позиция на голяма международна компания. Комисията счита, че категоричните внушения за изхода от евентуално съдебно производство могат да бъдат възприети като опит за публичен натиск върху съда още преди той да е разгледал спора. Освен това противно на твърденията на изпълнителния директор на „Кауфланд“ ВАС е потвърдил решението на КЗК от 2020 г. за сходно нарушение, при сходна фактическа обстановка и сходни доказателства.