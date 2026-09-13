Две земетресения с един епицентър у нас за по-малко от 10 часа
Серия трусове край Стралджа, сеизмолози следят активността в района
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Серия трусове край Стралджа, сеизмолози следят активността в района
Действията на всички огнеборци са били изключително затруднени заради силните пориви на вятъра и сложния терен
Предстои да се проведе обществено обсъждане
Сметищата на Сливен и Стралджа отидоха в историята. В местността "Драките" под Сините камъни се състоя официалната церемония за въвеждане в експлоатац...
Новият кмет на Стралджа Атанас Киров, който е бивш състезател по футбол на ЦСКА, даде собствени средства за снегопочистването през последните дни. Гра...
ГЕРБ прави политика за всички и в интерес на всяко населено място, без разделение. Това подчерта при срещата си с гражданите на гр. Стралджа председат...
Млади майки от Стралджа дойдоха на срещата с Митко Андонов, кандидат за кмет на община Стралджа от БСП, заедно с децата си. Те поставиха въпроса за ра...
„Постигнахме много. Новите ни цели са още по-смели, ще продължим напред заедно". Това заявиха социалистите от Стралджа на своя предизборен митинг, кой...
Ямбол. Ямболската прокуратура нищи загадъчна смърт на 54-годишен мъж от град Стралджа. Той е бил открит на пода в чужда къща, а върху него лежал синъ...
София. Социално-педагогическия интернат в гр. Стралджа да бъде затворен заради системно насилие над децата. Това препоръчва председателят на Държавнат...
Персоналът пребил децата с прътове заради откраднати 200 лв.
София. Социалните служби започват проверки в 8-те социално-педагогическите интерната в България. Причината е скандалният случай с бити деца в дома в С...
Ямбол. Учител от Сливен оглави социално-педагогическия интернат в Стралджа след разкритията за насилие върху деца. За временен директор на училището е...
Ямбол. Районната прокуратура в Ямбол разследва случая с насилието над деца в интерната в Стралджа, съобщиха от пресцентъра на главната прокуратура. До...
Ямбол. Възпитатели в Социално-педагогическия интернат /СПИ/ в Стралджа системно са упражнявали изключително жестоки форми на физически наказания върху...
Ямбол. Певицата Славка Калчева пя при откриването на народния събор „Мараш пее". Съборът бе открит в събота вечерта от кмета на град Стралджа Митко А...