Всичко за Стралджа

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Разследват загадъчна смърт

Разследват загадъчна смърт

Ямбол. Ямболската прокуратура нищи загадъчна смърт на 54-годишен мъж от град Стралджа. Той е бил открит на пода в чужда къща, а върху него лежал синъ...

24 ноември | 12:38
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Откриха събора „Мараш пее”

Откриха събора „Мараш пее”

Ямбол. Певицата Славка Калчева пя при откриването на народния събор „Мараш пее". Съборът бе открит в събота вечерта от кмета на град Стралджа Митко А...

19 май | 12:23
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