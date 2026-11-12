Митрополит Арсений изпрати четири от жертвите на "Тракия"

„Нека не отлагаме обичта за утре. Нека не пестим добрите думи. Нека не пропускаме възможността да прегърнем близките си, да поискаме прошка, да простим, да бъдем заедно. Защото не знаем колко дни са ни отредени, но знаем, че всеки един от тях е дар, за който трябва да благодарим на Бога“.

С тези думи Сливенският митрополит Арсений се обърна към хората, потънали в скръб след трагедията на автомагистрала „Тракия“, която отне живота на 12 души.

Сливенската света митрополия пое изцяло разходите по погребенията на четиримата жители на село Самуилово, загинали при верижните катастрофи. Митрополит Арсений отслужи опелата им в храма „Св. св. Константин и Елена“ в селото.

Заедно с кмета на Сливен Стефан Радев владиката посети и пострадалите, настанени в областната болница „Д-р Иван Селимински“, съобщиха от митрополията.

„Когато човешкият живот е поставен на изпитание, никой не бива да остава сам в страданието си. Днес сме тук не просто като представители на Църквата и местната власт, а преди всичко като човеци, призвани да споделят болката на ближния“, заяви митрополит Арсений.

Той пожела скорошно възстановяване на ранените и благодари на лекарите и медицинските специалисти за грижите, които полагат за тях.

Пет семейства от Сливен получават финансова помощ

Двата верижни сблъсъка на автомагистрала „Тракия“ станаха на 10 ноември около 7 часа сутринта при гъста мъгла в района на пътен възел „Зимница“ край Ямбол. В катастрофите участваха общо 86 превозни средства.

Жертвите вече са 12. Единадесет души загинаха в деня на трагедията, а на 12 ноември в болница почина още един от тежко пострадалите.

Петима от загиналите са жители на община Сливен – четирима от село Самуилово и един от областния град.

Близките на всяка от петте жертви ще получат по 2000 евро еднократна финансова помощ. Решението беше взето от Общинския съвет в Сливен.

Община Стралджа също поема разходите по погребението на свой загинал жител. Местната власт обяви и дарителска кампания в подкрепа на 15-годишния му син, който след трагедията остава кръгъл сирак.