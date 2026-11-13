Митрополит Арсений изпрати четири от жертвите на "Тракия"
Сливенската митрополия пое разходите за погребенията на загиналите от село Самуилово. Владиката и кметът на Сливен посетиха ранените в болницата
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Сливенската митрополия пое разходите за погребенията на загиналите от село Самуилово. Владиката и кметът на Сливен посетиха ранените в болницата
Председателят на НС на БСП Михаил Миков изпрати съболезнователно писмо до посолството на Република Турция в София по повод тетористичния атентат в Анк...
"Влакът на срама" в Австрия и сцените на удавили се мигранти предизвикаха вълна от състрадание в много западноевропейски държави. В Германия 60 % от о...