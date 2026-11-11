Летящ дворец! Спални за двама и омари с шампанско в самолета

Двойно легло с пухкави завивки, гардероб, кожени кресла, вечеря с омар и лично пространство, скрито зад плъзгаща се врата. Звучи като описание на луксозен хотел, но всъщност става дума за новите кабини на Singapore Airlines, които обещават да превърнат дългите полети в съвсем различно преживяване.

Сингапурската авиокомпания представи най-мащабното обновяване на самолетните си салони досега. Инвестицията надхвърля два милиарда сингапурски долара, или приблизително 1,6 милиарда щатски долара, а голямата атракция е легло за двама, което според превозвача ще бъде най-голямото в гражданската авиация.

Новите кабини ще започнат да се появяват по редовните полети през втората половина на 2027 г.

И макар най-впечатляващите удобства да са предназначени за пътниците в първа класа, промени са предвидени и за бизнес, премиум икономичната и стандартната икономична класа.

Двойно легло с размерите на истинска спалня

Новата първа класа е замислена като малък частен апартамент.

Кабините имат високи прегради, елегантно извити плъзгащи се врати, кожена тапицерия от италианската компания Poltrona Frau и индивидуално осветление.

Пътникът може да се отпусне в кресло с множество електронни настройки, да работи на просторна маса или да превърне седалката си в напълно хоризонтално легло.

Но истинската изненада е в средата на салона.

Там две съседни седалки могат да се обединят в общо пространство за двойка. През деня те се превръщат в диван за двама, а когато настъпи време за сън – в огромно двойно легло.

Размерите му са 203 сантиметра дължина и 152 сантиметра ширина. Това е приблизително колкото стандартно двойно легло в домашна спалня.

Singapore Airlines го представя като най-голямото двойно легло, предлагано в граждански самолет.

За сравнение, някои авиокомпании вече разполагат с по-дълги индивидуални легла, но според сингапурския превозвач никоя не предлага същата обща ширина.

Пътниците ще могат да поискат двете седалки да останат отделени или да премахнат преградата помежду им.

Екипажът ще подготвя леглата с памучно спално бельо, завивки, различни видове възглавници и специален допълнителен матрак на германската компания Paradies.

Предвидени са дори меки одеяла за кратка дрямка през деня.

Креслата помнят как обичате да седите

Новите седалки са оборудвани с технология, която запомня личните предпочитания на пътниците.

Системата може да съхранява настройките за положението на креслото и осветлението, така че при следващо пътуване човек да не трябва отново да ги настройва.

Електронно могат да се променят облегалката, опората за кръста, подлакътниците, поставката за крака и страничните части на седалката.

Има и 32-инчов екран с 4K резолюция, безжично зареждане на телефон, USB портове и персонално място за съхранение на багаж.

Всеки пътник в първа класа ще разполага със собствен гардероб и чекмедже за лични принадлежности.

Дори масата е съобразена с възможността двама души да вечерят един срещу друг.

На демонстрацията в прочутия комплекс „Марина Бей Сандс“ в Сингапур журналисти изпробват част от новите удобства.

Пред CNN вицепрезидентът на авиокомпанията, отговарящ за продуктовото преживяване, Он Уа Ли обяснява, че за постигането на повече простор са използвани извити врати и стени.

Идеята е човек да не се чувства притиснат дори когато седалката е превърната в легло.

Бизнес класата също получава врати

Съществени промени има и в бизнес класата.

За първи път Singapore Airlines ще предлага плъзгащи се врати за по-голямо уединение – удобство, което някои от конкурентните авиокомпании вече въведоха.

Новите кресла могат да се превръщат в напълно хоризонтални легла. Предвидени са по-добри опори за тялото, възможности за работа и персонализирани настройки.

Интересен детайл е кой стои зад дизайна им.

Докато първата класа е създадена от британското студио PriestmanGoode, бизнес класата е дело на Designworks – дизайнерската компания, свързана с германския автомобилен производител BMW.

Това личи и във външния вид на седалките. Те имат изваяни кожени форми, напомнящи интериора на спортен автомобил, и характерни декоративни шевове.

Цветовата гама включва минерални оттенъци и жълти акценти, които се различават от по-топлите цветове в първа класа.

Не всички обаче са впечатлени от новия облик.

Някои любители на авиацията критикуват дизайна в социалните мрежи, а популярният влогър Макс До дори сравнява креслата със зъболекарски стол.

Това показва колко трудно е за авиокомпаниите да съчетаят впечатляващия външен вид с удобствата за работа и почивка.

А какво получават пътниците в икономичната класа?

Обновяването няма да подмине и хората, които пътуват с по-достъпни билети.

Новите седалки в икономичната класа обещават повече свободно пространство около коленете и подбедриците, подобрени облегалки за глава и допълнителни места за съхранение на дребни вещи.

Пътниците ще могат да гледат филми и предавания на екрани с висока резолюция, а обновената развлекателна система KrisWorld ще предлага над 2500 възможности за забавление.

В премиум икономичната класа са предвидени повече пространство, подобрени поставки за краката и допълнителен комфорт при продължително седене.

По време на представянето CNN отбелязва, че увеличението на пространството в икономичната класа не е особено осезаемо при изпробването на демонстрационните седалки.

Луксът, разбира се, остава съсредоточен предимно в първа и бизнес класа.

Омар с шампанско и над 100 нови ястия

Голямото обновяване обхваща и храната на борда.

Singapore Airlines подготвя повече от 100 нови и обновени предложения за менюто в различните класи.

На представянето журналистите опитват сред специалитетите омар от Мейн, поширан и поднесен със сос от шампанско.

Това ястие е предвидено за премиум кабините, където пътниците могат да очакват по-разнообразни менюта и по-изискани напитки.

В същото време компанията обещава подобрения и в храненето за икономичната класа.

Главният търговски директор Лий Лик Хсин признава, че менюто в икономичната класа не може да бъде съпоставимо по цена и качество с това в първа класа, но подчертава, че авиокомпанията продължава да инвестира и в услугите за тези пътници.

Предвиждат се още нови комплекти с козметика и принадлежности за пътуване, по-качествени дрехи за сън в премиум класите и подобрена интернет свързаност.

Singapore Airlines планира и високоскоростен интернет чрез Starlink на определени самолети от началото на 2027 г.

Защо авиокомпаниите влагат милиарди в лукс?

Новите кабини се появяват в момент на ожесточена конкуренция между водещите авиопревозвачи.

Макар Singapore Airlines да спечели титлата за най-добра авиокомпания в света за 2026 г. на наградите Skytrax, конкурентите ѝ също влагат огромни средства в услугите за заможни пътници.

През септември Emirates обяви план за обновяване на стойност пет милиарда долара.

Lufthansa, Etihad и Air France също разработват мащабни програми за модернизация на салоните си.

Причината е ясна – търсенето на първа и бизнес класа нараства.

Според данни на Международната асоциация за въздушен транспорт през 2025 г. пътниците в двете най-високи класи по международните маршрути са достигнали 109,7 милиона души.

Това е ръст от 4,5% спрямо предходната година, а делът им вече представлява 5,5% от всички международни пътници.

Макар този процент да изглежда малък, той е изключително важен за приходите на авиокомпаниите.

Премиум пътниците плащат значително повече за билетите си и очакват в замяна комфорт, лично пространство и специално обслужване.

Луксът започва още на летището

Промените не приключват с интериора на самолетите.

Singapore Airlines инвестира и в обновяването на летищните си салони за пътници от по-високите класи.

Компанията вече е обявила отделна инвестиция от 45 милиона сингапурски долара за подобряване на салоните си в Терминал 2 на летище „Чанги“.

Самото летище е сред най-известните в света. То е печелило отличието за най-добро летище многократно и е прочуто с тропическите си градини, футуристичния дизайн и огромния закрит водопад.

За някои пътешественици престоят на „Чанги“ е преживяване сам по себе си.

С новите си самолети Singapore Airlines иска да пренесе това усещане за комфорт и внимание към детайла и високо над облаците.

Първите обновени кабини се очакват през втората половина на 2027 г. в новите Boeing 777-9 и модернизирани самолети Airbus A350-900. При далечномагистралните A350-900ULR ще бъде въведена и първа класа.

Засега авиокомпанията не е обявила по кои конкретни маршрути ще летят първите самолети с новото оборудване, нито какви ще бъдат цените на билетите.

Едно обаче вече е ясно – за най-заможните пътници бъдещето на въздушните пътувания все повече ще прилича на нощувка в луксозен хотел.