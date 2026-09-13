Щъркели пак заселиха колония в Самуилово
Първите щъркели долетяха в селото, където е единственият у нас музей на щъркела - Самуилово. Първите са два и пристигнаха снощи, похвали се кметицата...
Следете всички новини, анализи и коментари за Самуилово. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Първите щъркели долетяха в селото, където е единственият у нас музей на щъркела - Самуилово. Първите са два и пристигнаха снощи, похвали се кметицата...
По 100 лева за първо и второ, 200 лева за всяко трето дете семейство. Тези лични средства заделя кметът на петричкото село Самуилово Кирил Стоянов. Н...
Язовирът край петричкото село Самуилово е източен и земеделските производители, които поливат насажденията си с вода от него, остават без препитание....
Стара Загора. Водата в старозагорското с. Самуилово вече е годна за пиене, информираха от регионалната здравна инспекция в сряда. Водоподаването бе сп...
Гастрольорите на очна ставка, преди да продадат стоката си Всеки търговец в петричкото село Самуилово минава фейс контрол в кметството. Това е поредн...
Благоевград. Повече от година в петричкото село Самуилово инкасатор на ВиК не припарва сам до водомерите. Новата мода въведоха жителите на селището, с...
Щъркел подрани с 20 дни в сливенско село, хората го виждат надвечер