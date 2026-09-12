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Асен Ягодин вече не е в ББР

Асен Ягодин вече не е в ББР

София. Асен Ягодин е напуснал и управителния съвет на Българска банка за развитие (ББР). Доскорошният главен изпълнителен директор и председател на уп...

28 октомври | 19:32
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