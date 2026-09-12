Голямото саниране тръгва! Стотици блокове с безплатен ремонт
Близо 1,3 млн. кв. м жилищна площ в над 100 общини ще бъдат обновени, собствениците няма да доплащат
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Близо 1,3 млн. кв. м жилищна площ в над 100 общини ще бъдат обновени, собствениците няма да доплащат
630 жилищни блока в над 100 общини ще бъдат обновени
Той беше задържан в Белград в началото на юни след близо две години издирване
Сътрудничеството с Европейската инвестиционна банка е ключова стъпка
Програмата е с размер 30 млн. лева и ще могат да се възползват кандидатствалите по ОПИК
Българска банка за развитие (ББР) стартира платена лятна стажантска програма. Финансовата институция търси студенти в три от своите управления - "План...
Българска банка за развитие (ББР) стартира платена лятна стажантска програма . Финансовата институция търси студенти в три от своите управления – „Пла...
Българска банка за развитие (ББР) подписа договор за финансиране с Индустриалната и търговска банка на Китай (ICBC). ББР ще получи финансиране в разме...
Българска банка за развитие стартира програма за изкупуване на вземания на строителни фирми от общини по сключени договори за реализация на инвестицио...
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов и областният управител Бисер Михайлов ще подпишат първо тристранно споразумение с Българска банка за разв...
Целта е банката да се управлява по-прозрачно и ефективно, съобщиха от институцията София. Надзорният съвет направи промени в оперативното ръководство...
София. Димитър Димитров, Кирил Ананиев и Атанас Кацарчев са избрани за членове на Надзорния съвет на "Българска банка за развитие" АД на проведеното в...
София. Икономистът Николай Неновски, началникът на политическия кабинет на финансовия министър Деница Кирова и изпълнителният директор на Агенцията за...
Видин. Българската банка за развитие се представи пред бизнеса във Видин. Това е първото ни представяне пред потенциалните ни клиенти, обяви главният...
София. Иван Христов бе избран за третия изпълнителен директор на Българска банка за развитие (ББР). Това съобщиха от банката днес. Кредитната институ...
Цената на заемите ще зависи от развитието на региона, където оперира фирмата
София. Асен Ягодин е напуснал и управителния съвет на Българска банка за развитие (ББР). Доскорошният главен изпълнителен директор и председател на уп...
Как бившият валутен дилър Билян Балев оглави ББР, питат финансисти
По програмата могат да кандидатстват микрофирми, фермери и занаятчии
София. Новият главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Българска банка за развитие (ББР) АД се казва Димо Евгениев Спасов....