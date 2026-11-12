Нови договори за личните асистенти. Ще запазят ли заплатите и трудовите си права?

Досегашните трудови договори на личните асистенти да бъдат заменени със специални договори за предоставяне на лична помощ. Това предвиждат промени в Закона за личната помощ, внесени от „Прогресивна България“, които предизвикаха остри спорове и притеснения сред семействата на хора с увреждания.

Според вносителите новият механизъм ще позволи на родителите и близките, които полагат грижи за хора с увреждания, да работят и на пълен работен ден на друго място.

„Всички майки на деца с увреждания ще продължат да бъдат асистенти на своите деца, но в същото време ще имат възможност да работят и допълнително“, увери депутатът Иван Янев.

По думите му кръгът на хората, които могат да бъдат лични асистенти, ще се разшири.

„Вече ще могат да бъдат асистенти и държавни служители, когато имат близки с увреждания, или хора на други свободни професии, като адвокатите“, уточни той.

Предложението обаче породи въпроси за положението на родителите, които полагат постоянни грижи за децата си и нямат реална възможност да започнат друга работа. Представители на опозицията предупредиха, че за много от тези семейства възнаграждението като личен асистент е основен източник на доходи.

На въпрос с какво точно специалните договори ще бъдат по-добри от трудовите, Иван Янев отговори:

„Това ще го обсъждаме между първо и второ четене.“

Какво ще стане с възнагражденията?

Друга съществена промяна е предложението заплащането на личните асистенти да престане да бъде обвързано с минималната работна заплата.

Вместо това размерът на възнаграждението ще се определя всяка година със Закона за държавния бюджет.

През 2026 г. основната часова ставка е 5,24 евро. Предложението предвижда тя да остане на същото равнище и през 2027 г.

Отпадането на досегашната формула за изчисление, както и на добавката за трудов стаж и професионален опит, поражда опасения, че част от асистентите могат да получават по-малко при еднакъв брой отработени часове.

От управляващите уверяват, че никой няма да бъде ощетен финансово. Социалният министър Наталия Ефремова също заяви, че няма да допусне намаляване на възнагражденията.

Остават въпросите за отпуските и болничните

Най-сериозните опасения са свързани със замяната на трудовите правоотношения със специални договори.

Опозицията и организации на хора с увреждания предупреждават, че ако новите договори бъдат изведени извън обхвата на Кодекса на труда, част от съществуващите права може да престанат да се прилагат автоматично.

Сред спорните въпроси са платеният годишен отпуск, обезщетенията, осигуряването и защитата при прекратяване на договора.

Заместник-председателят на парламентарната Комисия по социална политика Мария Тодорова от „Прогресивна България“ увери, че всички придобивки и статутът на личните асистенти ще бъдат запазени.

Според нея промените ще направят системата по-гъвкава и ще поставят потребностите на хората с увреждания в центъра на законодателството.

Предстои обаче да стане ясно как тези обещания ще бъдат записани в конкретните законови текстове.

За хиляди семейства решаващият въпрос остава дали новите договори ще им осигурят същата защита като досегашните трудови правоотношения.

Законопроектът тепърва трябва да премине през парламентарното обсъждане и окончателното гласуване.