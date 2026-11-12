Майка на две деца откри хитър начин да пътува със семейството си. Спестила 50 000 долара

Когато Кели Смотърман решава да напусне работа, за да се посвети на децата си, семейният бюджет неизбежно се свива. Американката от щата Кентъки обаче има едно желание, от което не е готова да се откаже – да продължи да пътува със съпруга си и двете им деца.

Днес, близо девет години по-късно, 46-годишната майка твърди, че е успяла да спести около 50 000 долара от семейни ваканции. И всичко започнало с една кредитна карта и много любопитство.

От баща си научила, че отпуската може да излезе почти безплатно

Кели израснала в семейство, в което пътуванията били важна част от живота. Баща ѝ често заминавал по работа и натрупвал бонус точки от самолетни полети и кредитни карти. По-късно използвал тези точки, за да води семейството на интересни места.

Когато самата тя станала майка, си спомнила неговия пример.

Тогава децата ѝ били още малки, а решението да остане вкъщи означавало семейството да се лиши от цяла заплата.

„Направих огромно проучване“, разказва тя пред People.

Кели започнала да гледа видеоклипове в YouTube и TikTok, да слуша подкасти и да чете материали за кредитните карти и различните бонусни програми.

Опитвала се да разбере кои банки предлагат най-изгодни условия, как се печелят точки, за какво могат да бъдат използвани и как да се избегнат излишните разходи.

Първият ѝ голям успех дошъл с екскурзия до увеселителните паркове на „Дисни“.

Благодарение на бонусите по наскоро открита кредитна карта успяла да получи обратно парите за входните билети.

Това променило отношението ѝ към семейните пътувания.

Изведнъж разполагали с повече средства за други удоволствия по време на ваканцията, включително за вечеря в компанията на любимите герои на децата.

Кели си спомня колко приятно било да се наслаждават на преживяването, без непрекъснато да пресмятат колко още ще похарчат.

Четири кредитни карти годишно и една таблица

Постепенно майката разработила собствена система, която използва и днес.

Вместо да разчита на една кредитна карта, тя открива средно по четири нови карти годишно, за да се възползва от различните приветствени бонуси и програми за лоялност.

Тайната обаче е в внимателното планиране.

Кели поддържа подробна електронна таблица, в която записва условията на всяка карта – годишните такси, необходимите разходи за получаване на бонус, натрупаните точки и възможностите за използването им.

Така знае коя карта е най-изгодна за конкретна покупка.

Следи и дали определен бонус изисква да бъде достигнат минимален размер на разходите.

Основният ѝ принцип е да не купува ненужни неща само за да получи награда.

По думите ѝ стратегията изисква много планиране и готовност човек да променя плановете си според наличните възможности.

Четири ваканции в „Дисни“, плажове и мечтаните Хаваи

През годините семейството на Кели успява да посети парковете на „Дисни“ четири пъти.

Пътували са и до Сан Антонио, както и до различни морски дестинации.

Следващата голяма цел вече е набелязана – почивка на Хаваите през лятото на 2027 г.

Според собствените ѝ изчисления благодарение на бонусите и наградните програми семейството е спестило общо около 50 000 долара от разходи за пътувания.

За Кели това означава много повече от финансова икономия. Благодарение на наученото успяла да осигури на децата си преживявания, за които иначе семейството би трябвало да отделя значително повече средства.

Днес те са на 12 и 15 години.

Другите майки не ѝ повярвали

След първите успешни ваканции Кели започнала да разказва на приятелките си как се възползва от кредитните карти.

Реакциите обаче не били такива, каквито очаквала.

Много от майките просто не ѝ вярвали. Други смятали, че системата е прекалено сложна и не си струва усилията.

Тогава решила да създаде профил в TikTok с името @budgettravelmom, което означава „Майка, която пътува с ограничен бюджет“.

Там започнала да обяснява как работят различните програми, кои грешки трябва да се избягват и как дори обикновени семейства могат да използват натрупаните точки за по-достъпни пътувания.

Днес профилът ѝ има над 24 000 последователи.

Кели публикува практически съвети, разказва за собствените си ваканции и показва колко пари е успяла да спести.

Целта ѝ е да помогне на други родители да намерят възможности за пътуване, които на пръв поглед изглеждат недостъпни.

Какъв съвет дава на начинаещите?

Кели предупреждава, че подобна стратегия изисква търпение.

Нейната препоръка е начинаещите първо да изберат кредитна карта с гъвкава бонусна програма, при която натрупаните точки могат да се използват за различни услуги, вместо да бъдат ограничени до една авиокомпания или хотелска верига.

Съветва ги също да започнат с по-скромно пътуване.

Няма нужда първата цел да бъде скъпа ваканция на Хаваите. По-добре е човек да опознае начина, по който се натрупват и използват точките, с по-малка екскурзия.

А резултатите невинаги идват веднага. Понякога са необходими месеци, докато бонусите станат достатъчни за самолетни билети или хотелски престой.

Има обаче една важна подробност, която лесно може да бъде пропусната в ентусиазма от обещаните награди.

Използването на няколко кредитни карти изисква финансова дисциплина. Лихвите по непогасени задължения, годишните такси и ненужните покупки могат бързо да надхвърлят стойността на спечелените бонуси.

Затова подходът на Кели предполага внимателно следене на разходите и своевременно погасяване на задълженията.

За самата нея най-голямата награда остават семейните спомени.