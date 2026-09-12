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Учени откриха Каспър (ВИДЕО)

Учени откриха Каспър (ВИДЕО)

Американски учени откриха „призрачен" октопод, който вероятно принадлежи към непознат на науката вид, съобщава BBC. Млечнобялото създание, наречено К...

06 март | 16:21
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