Ужасът расте! Два нови пожара на Хаваите
Използват кучета за търсене на жертвите
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Използват кучета за търсене на жертвите
Американски учени откриха „призрачен" октопод, който вероятно принадлежи към непознат на науката вид, съобщава BBC. Млечнобялото създание, наречено К...
Марк Зукърбърг е похарчил над 100 милиона долара за имот от около 2800 дка на четвъртия по големина хавайски остров Кауаи. 30-годишният мистър Фейсбук...
Баскетболната легенда Карим Абдул-Джабар е обявил прекрасната си къща в Хавай за продажба на цена от 5.9 млн. долара, информира Forbes. Домът с площ...
Най-големите в света военноморски учения с участието на над 20 държави започнаха в района на Хаваите, съобщи АП, цитирана от Блиц. В ученията "Хоризон...
Хонолулу. Десетки еднополови двойки се венчаха в полунощ, когато официално влезе в сила узаконяването на брака между хора от един и същи пол в щата Ха...
Хонолулу. Сенатът на американския щат Хавай окончателно одобри закон, който да легализира еднополовите бракове със същите права като разнополовите, пр...