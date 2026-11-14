На 91 години получи първия си паспорт, на 96 обиколи всички континенти с внука си

На 96 години Джой Райън от американския щат Охайо може да се похвали с нещо, което малцина успяват да постигнат през целия си живот – посетила е всичките седем континента.

Още по-впечатляващо е, че получила първия си задграничен паспорт едва на 91 години.

Последната спирка от голямото ѝ околосветско приключение била Австралия, където пристигнала през септември 2026 г. заедно с 45-годишния си внук Брад Райън.

„Е, старо момиче, най-сетне успя!“, казала си Джой, когато осъзнала, че е изпълнила мечтата си.

Тя разказва с огромно удоволствие за австралийските коали, особено за малките, които успяла да види отблизо. Но историята на баба Джой, както я наричат нейните почитатели, започва много преди Австралия. И първоначално пътуването изобщо не било част от голям план.

Десет години не си говорили. Една покана променила всичко

Джой и Брад невинаги били толкова близки.

След развода на родителите му внукът постепенно се отдалечил от семейството на баща си. Болезнените преживявания през детството и чувството за отхвърляне го накарали да прекъсне отношенията с част от роднините си, включително с баба си.

В продължение на десет години почти нямали контакт.

През есента на 2015 г. Брад, който тогава следвал ветеринарна медицина, преминавал през труден период. Решил да потърси отново връзка с жената, която някога го научила да обича природата.

Обадил ѝ се и я попитал дали иска да отидат заедно на къмпинг в националния парк „Грейт Смоуки Маунтинс“. Тогава Джой била на 85 години. Брад знаел, че баба му никога не е виждала планина.

Тя приела поканата. Първото им приключение било сравнително скромно – разходки, нощуване сред природата и изкачване на планински маршрут. Когато достигнали върха, група млади туристи дори аплодирали възрастната жена за усилията ѝ.

Преживяването се оказало толкова силно, че двамата решили да продължат да пътуват заедно.

От палатка и евтина храна до 63 национални парка

Първата им голяма цел била да посетят всички 63 национални парка на Съединените щати.

В началото разполагали с ограничен бюджет. Спели в палатки, носели си евтина храна и се стараели да разпределят парите си така, че да видят възможно най-много места.

Постепенно обаче приключенията им започнали да привличат внимание в социалните мрежи.

Появили се последователи, подкрепа и възможности за нови пътувания.

Двамата прекосили огромни разстояния, посетили Аляска, Хаваите, Вирджинските острови и десетки природни забележителности.

Последният, 63-ти национален парк в списъка им бил този на Американска Самоа, до който достигнали през май 2023 г.

Така Джой, тогава на 93 години, станала най-възрастният човек, за когото е известно, че е посетил всички американски национални паркове.

След това бабата и внукът си поставили още по-смела цел – да стъпят на всичките седем континента.

Слонове в Кения, замъци в Ирландия и будистки монаси в Тайланд

След като Джой получила първия си паспорт на 91 години, светът постепенно започнал да се разкрива пред нея.

В Кения двамата наблюдавали слонове и други диви животни, посетили местни общности и се запознали с традициите на масаите.

В Ирландия разглеждали исторически замъци, а на Антарктида преживели срещата с едни от най-суровите и красиви пейзажи на планетата.

По-късно пътешествията ги отвели в Тайланд.

Там Джой останала впечатлена от будистките храмове и от разговора с млад монах, който отделил време да поговори с нея и внука ѝ.

За Брад тази среща имала особено значение. Разговорът за връзките между хората и необходимостта да не оставаме пленници на миналото му помогнал да погледне по нов начин на собствените си болезнени спомени.

Ветеринарният лекар признава, че през годините е страдал много, задържайки в себе си стари обиди.

Пътуванията с баба му постепенно му помогнали да намери отново радостта.

Австралия – последната спирка от голямата мечта

През септември 2026 г. Джой и Брад достигнали последния континент в списъка си.

След посещението в Тайланд те заминали за Австралия.

Джой била очарована от природата, особено от коалите и техните малки.

Последните две големи пътувания били осъществени с подкрепата на Road Scholar – образователна организация с нестопанска цел, която предлага пътешествия и програми за по-възрастни хора.

За Брад срещите с възрастни туристи от различни страни променили представите му за остаряването.

Той е убеден, че хората могат да останат любопитни, активни и отворени към нови преживявания далеч след възрастта, на която обществото обикновено очаква да забавят темпото.

Днес приключенията на баба Джой и внука ѝ се следят от повече от 100 000 души в Instagram.

„Господ ги е създал“

След всички посетени държави, природни паркове и исторически забележителности Джой продължава да изпитва особена любов към водопадите.

Те са сред най-красивите неща, които е виждала.

„Господ ги е създал“, казва тя, обяснявайки защо ги намира за толкова впечатляващи.

Не по-малко ценни за възрастната жена са хората, които е срещнала по пътя.

Мнозина я разпознават и споделят, че нейната история ги е вдъхновила да предприемат пътуване, за което дълго са мечтали, или просто да се осмелят да опитат нещо ново.

Това я кара да се чувства горда.

Брад също е описал преживяното в книгата си „Баба Джой и аз: Пътешествие към изцелението, един национален парк след друг“, издадена през юни 2026 г.