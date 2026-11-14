Шампанско, крокодили и нито един път: тайният луксозен рай на Австралия

Осемдесет минути полет над Тиморско море, безкрайна синя шир и внезапно появяващ се пейзаж от пясъчни плитчини, криволичещи реки и ръждивочервени скали. Така започва пътуването до едно от най-необичайните места за почивка в Австралия.

Тук няма пътища, градове, селища или магазини. Единствената възможност за пристигане е по въздух или по море.

Малкият самолет „Чесна“ се приземява върху писта от червена пръст, прорязана сред дивата растителност. Горещият прашен въздух посреща пристигащите, а служителите поемат багажа им и поднасят чаша шампанско „Боланже“.

Това е Berkeley River Lodge – луксозно убежище на едно от най-труднодостъпните крайбрежия в света, което съчетава изключителен комфорт с почти пълна изолация от цивилизацията, разказва BBC.

Петзвезден лукс на 200 километра от най-близкия път

Хотелът се намира в североизточната част на района Кимбърли, в щата Западна Австралия. Местността е известна с дивата си природа, величествените пясъчникови скали, речните каньони и безлюдните плажове.

Червената земя и зелените храсти се простират до хоризонта, а огромни части от крайбрежието практически са необитаеми.

„Ако ви оставя някъде там и ви изпратя на разходка, вероятно ще минете през място, където никой от гостите ни не е стъпвал досега“, разказва Джош Халоран, един от местните водачи.

От самолетната писта гостите се превозват с открити сафари бъгита до комплекса.

Сред пясъчните дюни са разположени 15 самостоятелни вили, свързани с криволичещи пътеки от червеникав пясък. В центъра се намира основната сграда с голям яркосин басейн, който изглежда почти нереален на фона на суровата природа.

Цената на това уединение е впечатляваща.

Задължителният петдневен пакет с включени всички услуги струва 19 750 австралийски долара за двама души – приблизително 13 870 щатски долара.

Високата цена се обяснява с необичайното местоположение, ограничените места и сложната организация на престоя.

Мираж сред пясъчните дюни

Berkeley River Lodge работи само четири месеца в годината, но предлага удобства, които могат да се сравнят с тези на най-луксозните курорти.

Гостите могат да започнат деня с йога на откритата тераса, да се насладят на вечерни коктейли и да опитат изискани дегустационни менюта.

Комплексът приема най-много 30 души едновременно, а за тяхното удобство се грижат 22-ма служители.

Въпреки това хотелът няма връзка с обществената електропреносна и водоснабдителна мрежа. Няма и мобилен обхват.

„Най-близкият път е на повече от 200 километра“, обяснява Рейчъл Бромидж, една от собственичките.

„Голяма част от Кимбърли е отдалечена, но това място е наистина изолирано.“

Морето е съвсем близо, но къпането в него е строго забранено. Причината са соленоводните крокодили, които обитават крайбрежните води.

За някои посетители именно липсата на цивилизация е най-голямото предимство.

Роб Уилдън-Фукс, който пристига на меден месец със съпругата си Лиз, признава, че е привлечен от идеята за пълно откъсване от всекидневието.

„Харесва ми да бъда напълно откъснат от света. Има нещо изключително луксозно в това да си далеч от другите хора“, казва той.

Мраморни вани под звездите

Вилите предлагат просторни помещения, дървени подове, огромни легла с бяло спално бельо и стъклени врати от пода до тавана, които водят към самостоятелни тераси.

Особено впечатляващи са баните на открито, където свободностоящи мраморни вани позволяват на гостите да наблюдават небето над Кимбърли.

След залез слънце липсата на големи населени места и силно изкуствено осветление превръща звездното небе в една от най-красивите гледки.

Млечният път се вижда с изключителна яснота, а тишината е нарушавана единствено от океана и звуците на местните животни.

Сред предлаганите занимания са риболов на барамунди, речни круизи, разходки с високопроходими автомобили по плажа и пешеходни преходи сред дивата природа.

Скалите тук са на 1,8 милиарда години

Едно от най-впечатляващите приключения е разходката с лодка по река Бъркли към потока Казуарина.

Водата се провира между високи отвесни стени от ръждивочервен пясъчник. Огромните им набраздени блокове изглеждат подредени един върху друг като части от играта „Дженга“.

Местните водачи предупреждават посетителите да не влизат във водата.

„Тук никак не е добра идея да се къпете. В нея живеят доста едри създания“, казва Джош Халоран.

Следва преход по стръмни скалисти склонове, където температурите могат да бъдат изтощителни.

Водачите показват любопитни подробности от местната природа – стотици миниатюрни бели черупки, събирани от мъжки беседкови птици, за да привличат партньорки, дървета, чиято кора може да се използва за пренасяне на вода, и скали със следи от древни водни течения.

Някои от скалните образувания в района са на около 1,8 милиарда години – много преди появата на сложните форми на живот на Земята.

От високите места се откриват спиращи дъха гледки към каньони, чиито отвесни стени се спускат към тесни ивици зеленикава вода.

Опасностите обаче са съвсем реални. По време на един от преходите туристите забелязват опашка на крокодил, подаваща се в основата на водопад.

На друго място се предлага плуване в отделен естествен басейн, заобиколен от панданусови дървета. След близката среща с крокодила обаче не всички се решават да влязат във водата.

Загадъчни рисунки отпреди 12 000 години

Освен с природата си Кимбърли впечатлява и с изключително богатото наследство на коренното население.

Районът е част от земите на аборигенската общност Балангара.

Под скални навеси са запазени древни рисунки, изпълнени с естествени пигменти от охра.

Сред изображенията има животно, което според местния водач би могло да представлява изчезналия тилацин – торбест хищник, приличащ на вълк, който някога е обитавал Австралия.

Особено впечатляващи са изображенията на стройни човешки фигури със сложни украшения за глава и ресни, които се спускат по телата им.

Те принадлежат към загадъчната традиция Гуион Гуион, известна още като рисунките на Брадшоу.

Някои от тези изображения са датирани на около 12 000 години.

Специалистите предполагат, че из необятните земи на Кимбърли вероятно се намират още множество древни произведения на изкуството, които предстои да бъдат открити.

„Осъзнавате ли къде се намирате? На едно от най-отдалечените места в света“, казва Халоран на посетителите.

Как се поддържа луксозен хотел без пътища и магазини

Зад привидно безгрижния живот в Berkeley River Lodge стои изключително сложна организация.

Хотелът произвежда собственото си електричество и черпи вода от сондаж под пясъчните дюни.

Пресните продукти пристигат със самолет два пъти седмично, а големите доставки се извършват с баржа на всеки 10–12 седмици.

„Ако ви свършат лимоните, просто няма откъде да вземете още“, шегува се генералният мениджър Хана Уорк.

Но понякога проблемите са далеч по-сериозни от липсваща съставка за коктейлите.

Екипът се е сблъсквал с горски пожари, проливни дъждове и медицински спешни случаи, при които се е налагала намесата на Кралската летяща лекарска служба на Австралия.

При липсата на болница и пътна връзка сериозен инцидент може да изисква евакуация със самолет.

Циклон превръща луксозния рай в развалини

Най-тежкото изпитание за хотела идва през ноември 2025 г., когато циклонът Фина връхлита крайбрежието с опустошителна сила.

Докато ветровете на циклона от трета категория бушуват над района, двама служители, останали да се грижат за комплекса през дъждовния сезон, намират убежище в подземен бункер.

Те прекарват там около 18 часа.

Когато излизат, пораженията са огромни.

„Сякаш е избухнала бомба. Апокалиптично е“, съобщават те на собственичката Рейчъл Бромидж по сателитния телефон.

Хотелът не е застрахован срещу подобни щети и пред собствениците стои тежък избор – окончателно затваряне или възстановяване в рамките на няколко месеца.

Те решават да започнат отначало.

Въпреки огромните поражения Berkeley River Lodge отваря отново през май 2026 г.

Вилите и общите помещения са обновени, а разрушената соларна система временно е заменена с дизелови генератори. Възстановяването ѝ е предвидено за 2027 г.

По време на разчистването служителите дори откриват змия в билярдната маса на персонала.

Луксът да бъдеш откъснат от света

Въпреки изолацията животът в Berkeley River Lodge има и изненадващо общителна страна.

В стаите няма телевизори, а гостите участват в общи приключения и вечерни събирания. Така непознати хора бързо намират общ език и често си тръгват като приятели.

Някои дори започват да планират следващите си пътувания заедно още преди края на престоя.

Вечерите преминават с изискана храна под открито небе, коктейли и разговори сред пясъчните дюни. Менютата включват печени меса, зеленчуци и десерти с тропически плодове и ядки макадамия.

След пет дни сред дивата природа гостите отново се връщат към телефоните, автомобилите и забързаното ежедневие.

Но преживяването оставя усещането за свят, в който времето тече по различен начин.

Колко струва почивката през 2027 г.

Berkeley River Lodge приема гости от 1 май до 31 август. Комплексът разполага с 15 вили и може да посрещне най-много 30 души едновременно.

Петдневният пакет за двама струва 19 750 австралийски долара, а самостоятелното настаняване – 18 250 австралийски долара.

В цената са включени двупосочният чартърен полет от Дарвин, настаняването, храната и напитките, една спа процедура на човек и организираните екскурзии.

Сред преживяванията са речни круизи, риболов, походи до древните аборигенски рисунки и разходки по плажовете с високопроходими автомобили.

За сезон 2027 г. са предвидени и нови занимания, сред които опознаване на местните растения и техните приложения, както и барбекю на открито.

Всяка подробност от престоя напомня колко необикновена е тази дестинация – място, където шампанското се сервира сред дивата природа, крокодилите обитават близките води, а най-близкият път е на повече от 200 километра.