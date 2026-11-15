Шампанско, крокодили и нито един път: тайният луксозен рай на Австралия
До този хотел се стига само със самолет или лодка. Сред дивата природа гостите откриват петзвезден лукс и скални рисунки на 12 000 години
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До този хотел се стига само със самолет или лодка. Сред дивата природа гостите откриват петзвезден лукс и скални рисунки на 12 000 години
Миннодобивна компания взриви пещера
Премиерът на Австралия Тони Абът започна вчера първия ден от пребиваването си сред аборигенски общности, с които ще прекара една седмица в северната ч...