Тръмп респектира Франция с 200% мита върху вино и шампанско
Това е заради отказа на Макрон да се присъедини в Съвета за мир
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Това е заради отказа на Макрон да се присъедини в Съвета за мир
Единствената изба в България и на Балканите, която шампанизира вината си в пещера
Някои алкохолни напитки може да са по-добри от други
Шампанското Moët и конякът Hennessy пък ще се предлагат във всяка VIP ложа
4 предимства на алкохолната напитка
5 лесни ястия, които никога не сте предполагали, че можете да направите
Винарите в САЩ откриха вратичка във Версайския договор да слагат този етикет на вина, които не са произведени в Шампан
Продажбите в САЩ, най-големият пазар за шампанското, са намалели през 2022 година
Зад популизма има и хвалби на съпругата Виолета
Сладки и леко тръпчиви, тези коктейли са истински шедьовър
Ннфлацията беше напът да накара потребителите да избягват тази скъпа пенлива напитка
Първото голямо производство на пенливо вино е около 1535 г. в областта Лиму
Техническа грешка във винарна докарала пенливото червено вино вместо вода
Настоящите тарифи представляват най-голямата заплаха за винената индустрия след Сухия режим
Втори ден бизнесменът и градоначалникът се обвиняват взаимно кой е започнал мелето на Нова година
Методи Бачев и сестра му ударили Апостол Апостолов в новогодишната нощ
Апостол Апостолов защитил хора от пиратки, после напръскал танцуващи с шампанско, а местните му налетели
Фирменото название е защитено за Европа още от 1891
В хотел Il Salviatino hotel във Флоренция гостите могат да си вземат вана, пълна догоре с вино или с френско шампанско. Освен това от хотела осигуряв...
Бутилка шампанско получи първият данъкоплатец за 2016г. в Момчилград Ремзи Юсеин, който притежава имоти на територията на общината, се издължи в наве...