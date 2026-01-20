Тръмп респектира Франция с 200% мита върху вино и шампанско

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще наложи 200% мито върху френските вина и шампанско. Тази мярка, според него, ще накара френския президент Еманюел Макрон да се присъедини към инициативата за мир, чиято цел е разрешаването на глобални конфликти.

Запитан от репортер за казаното от Макрон, че няма да се присъедини към инициативата, Тръмп отговори: „Така ли е казал? Е, никой не го иска, защото скоро ще напусне поста си... Ще наложа 200% мито върху вината и шампанското му и той ще се присъедини, но не е длъжен да го прави“.

Франция възнамерява да откаже поканата да се присъедини към инициативата на този етап, заяви по-рано в понеделник източник, близък до Макрон. Тръмп също така заяви, че е поканил Владимир Путин да стане член на Съвета за мир. Кремъл отвърна в понеделник, че Москва проучва предложението и се надява да установи контакти с Вашингтон по този въпрос.

Тръмп първоначално предложи създаването на Съвета за мир, когато през септември миналата година обяви плана си за прекратяване на войната в Газа. Но поканата, изпратена до световните лидери миналата седмица, очертава доста по-широка роля за прекратяване на конфликтите в световен мащаб.

