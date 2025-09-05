Вино с духа на пещера Магура

Винарска изба „Магура“ носи името на една от най-внушителните и загадъчни пещери в България. Тази връзка не е случайна – част от вината отлежават в „Галерия Прилепите“, където природата е създала условия, близки до идеалните: постоянна температура, висока влажност и абсолютна тишина. Именно тук узрява гордостта на избата – естествено пенливото вино, създадено по класическа технология, позната още от Шампан.

Слоганът на избата – „Born in Darkness“ („Родени в тъмнината“) – носи едновременно послание за произход и за характер. Тъмнината на пещерата не е символ на мрак, а на спокойствие и стабилност – на среда, в която виното намира своя най-естествен дом.

Уникалност и традиция

Магура е единствената изба в България и на Балканите, която шампанизира вината си в пещера. Това е отличителната черта, превърнала я в символ на иновация, съчетана с уважение към традицията. Минималната технологическа намеса, използването на класически методи и внимателно подбраните сортове придават на всяко вино собствен характер.

Каталогът на избата включва богато разнообразие – бели, розе и червени вина, естествено пенливи вина, както и няколко артикула висококачествена ракия. Особено внимание заслужава и ракията, произведена чрез колонна дестилация – чист дестилат, който се отличава със своята мекота и баланс.

Тъмнината: вход към магията на виното

Туристите, които посещават пещера Магура и региона на Белоградчик, имат рядката възможност да станат част от винен тур, който няма аналог у нас. По време на тура гостите се пренасят в подземно пътешествие – среща с история, природа и тайните на отлежаването.

Сред аромата на дъб и вино в бъчвеното помещение на избата се провежда винената дегустация в атмосфера на автентичност и традиция. Подбраните от енолога вина разкриват богатството и стила на „Магура“. Това не е просто опитване на напитка – а завършек на едно пътуване, свързващо миналото с настоящето.

Вино, история и култура в едно

Пещера Магура е известна с праисторическите си рисунки, създадени хилядолетия преди новата ера. Голяма част от винените серии на избата носят символи и мотиви, вдъхновени от тези рисунки, превръщайки всяка бутилка в носител на българската история.

Прилепът в логото на „Магура“ е повече от знак – той е печат за автентичност, който връща всяка бутилка към мястото, откъдето започва нейният път.

Освен вкусовите си качества, вината на „Магура“ носят и колекционерска стойност. Серии с етикети, вдъхновени от праисторическите рисунки, се съхраняват и като част от лични колекции.

Виното и хората

Зад всяка бутилка „Магура“ стоят хора, които влагат усилия от първата грижа за лозята до последния щрих в избата. Те работят както със свежите северозападни масиви, така и със слънчевите южни склонове, и вплитат техния характер в стила на избата. Така виното се превръща не просто в продукт, а в разказ, създаден с професионализъм и отдаденост.

За кого е „Магура“?

Каталогът на избата е насочен както към любители и ценители на виното, така и към бизнес клиенти и колекционери.

Бизнес партньори търсят надежден доставчик за корпоративни събития, изложения и официални вечери.

Любители – хора , любопитни към виното и към нови изживявания, които оценяват fine dining културата.

Туристите откриват „Магура“ като част от пътуването си в района на Белоградчишките скали и Рабишкото езеро.

Колекционерите намират стойност в специалните серии с праисторически мотиви, които превръщат бутилките във винено изкуство.

Поглед към бъдещето

Изба „Магура“ продължава да развива своя каталог и да разширява възможностите за винен туризъм. Избата активно присъства на местни и международни изложения, от където се връща не само с нови почитатели, но и с престижни отличия и медали.

Дори с разширяването на каталога и международното присъствие, избата остава свързана с пещерата, дала ѝ име и смисъл. Именно тази връзка е една от причините „Магура“ да бъде разпознаваема и отличима.

www.magurawinery.bg

