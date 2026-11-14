Почина обичан художник, легендата на Троян

Художникът Владимир Киров – почетен гражданин на Троян, уважаван преподавател и творец с международно признание, почина. Тъжната вест съобщиха от Община Троян, откъдето изразиха съболезнования към семейството, близките, приятелите и учениците му.

„Отиде си човек, чийто живот бе свързан с образованието, с младите хора и с любовта към родния град. За поколения негови ученици той ще остане не само учител, но и личност, която е вдъхновявала, възпитавала и оставяла следа далеч отвъд класната стая“, посочват от общината.

Оттам допълват, че Троян губи достоен свой гражданин, но споменът за него ще продължи да живее в сърцата на хората, които са го познавали и уважавали.

В последните месеци художникът беше изправен пред тежко здравословно изпитание. В началото на септември в болницата в Троян беше организиран изнесен пункт за кръводаряване в негова подкрепа. По-късно благотворителна изложба в Арт галерия „Мостове“ в Ловеч събра над 3000 евро за лечението му. В инициативата се включиха 13 творци с общо 18 произведения.

Владимир Киров е роден на 5 ноември 1955 г. в Ловеч. Завършва Художествената гимназия в Казанлък, а след това специалност „Живопис“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. По-късно специализира в същото направление в Санкт Петербург.

Творчеството му обхваща живописта и миниатюрата. През годините реализира 28 самостоятелни изложби в България, Германия, Франция и Великобритания и участва в десетки международни експозиции, биеналета и конкурси в Европа и Северна Америка. Носител е на множество престижни национални и международни отличия.

Освен със своето изкуство Киров остави трайна следа и като преподавател. Дълги години той обучаваше млади таланти в Националната гимназия за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“ в Троян.