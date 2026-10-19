Голям празник за обичан български актьор

Обичаният актьор и режисьор Олег Ковачев, познат на публиката с ролята си в култовия български филм “Рицар без броня”, днес празнува своя рожден ден.

Ковачев е сред имената, които оставят ярка следа в българското кино още от детските си години – той се превърна в едно от лицата на цяло поколение зрители, израснали с филмите на 70-те и 80-те години.

Освен актьор, Олег Ковачев е и режисьор, сценарист и продуцент, работил върху редица телевизионни и кино проекти. През годините той се е доказал като човек с фин хумор, интелигентно присъствие и неизчерпаемо творческо любопитство.

Пожелаваме му здраве, вдъхновение и още дълги години пред камерата и зад нея!



