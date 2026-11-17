Силният интравенозен анестетик пропофол е причината за смъртта на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис, който почина в частна клиника в Атина на 9 септември тази година. Това сочи официалната съдебномедицинска и токсикологична експертиза, изготвена от специалисти в Солунския университет „Аристотел“, съобщават гръцките медии.

Научната експертиза и паралелът с Майкъл Джексън

Заключението на университетската лаборатория по съдебна медицина и токсикология ще бъде официално приложено към материалите по делото и изпратено на водещия следовател. Според информация на гръцката телевизия документът е придружен от обширна научна библиография, описваща аналогични фатални инциденти след неправилно прилагане на медикамента. Като един от най-известните примери в световната съдебна практика експертите посочват смъртта на поп иконата Майкъл Джексън през 2009 г., настъпила след свръхдоза пропофол в комбинация с други успокоителни.

Опасна комбинация извън болнична среда

Пропофолът е мощен анестетик с бързо действие, използван за въвеждане и поддържане на обща анестезия. Заради тесния си терапевтичен прозорец и висок риск от внезапно потискане на дишането и сърдечната дейност - особено при бързо венозно въвеждане или смесване с други медикаменти - прилагането му е разрешено единствено в болнични или строго контролирани клинични условия, под непрекъснат мониторинг от квалифициран анестезиолог и при наличие на реанимационна апаратура.

В случая с Мазонакис обаче веществото е било приложено в амбулаторен лекарски кабинет по време на процедура по плазмафереза (пречистване на кръвната плазма). Още първоначалните токсикологични анализи след смъртта му установиха в кръвта на изпълнителя и следи от бензодиазепини - клас успокоителни медикаменти, които в комбинация с пропофол многократно засилват риска от фатален респираторен и сърдечен арест.

Ходът на разследването

По досъдебното производство вече са повдигнати обвинения за причиняване на смърт по непредпазливост срещу лекарката, извършила процедурата, както и срещу нейния съпруг. Очаква се експертизата от Солунския университет да бъде ключово доказателство за прокуратурата при определяне на окончателната наказателна отговорност на замесените лица.

Кой беше Йоргос Мазонакис

Йоргос Мазонакис беше сред най-разпознаваемите и харизматични имена на съвременната гръцка музикална сцена. С кариера, продължила над три десетилетия и десетки хитове, той се радваше на огромна популярност не само в Гърция, но и на Балканите, включително в България. Внезапната му кончина през септември предизвика силен обществен отзвук и дебат в Гърция относно контрола върху частните естетични и медицински кабинети.