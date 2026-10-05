Изумителни думи от лекарите, затрили Мазонакис

"Ще станеш гей, ако не си смениш кръвта" - с това предупреждение лекарка от клиниката, затрила Йоргос Мазонакис, опитва да продаде плазмафереза за хиляди евро на друг свой пациент. Това твърди самият пациент пред гръцки медии. Скандалното свидетелство влиза в разследването на клиниката в Атина, където през септември големият гръцки певец умира именно при тази процедура.

Мъжът, чието име не се разкрива, твърди, че отива в кабинета в лъскавия квартал Колонаки с далеч по-прозаична цел - иска да отслабне. Вместо обикновена терапия обаче 56-годишната лекарка започва да го убеждава да се подложи на плазмафереза, при която част от кръвта преминава през апарат, а плазмата се отделя.

Според пациента тя му казва, че вижда у него "малко женственост" и уж открива нещо притеснително в кръвта му. Следва още по-шокиращо предупреждение - ако не направи процедурата бързо, с напредването на възрастта можело да обърне резбата и да започне да харесва мъже.

Плазмаферезата е рекламирана и като своеобразна машина на времето. "На 40 си, ще станеш на 25", увещава го лекарката. Цената също е впечатляваща - три процедури по 6000 евро всяка. Мъжът отказва и допълва, че дотогава вече е оставил около 3000 евро за прегледи, витамини и други терапии. По думите му лекарката настоява плащанията да са в брой.

Разказът изплува след смъртта на 54-годишния Мазонакис. Певецът получава сърдечен арест на 9 септември по време на плазмафереза в същия кабинет. Разследващите проверяват как е извършвана процедурата, кой е наблюдавал пациента и защо линейка е повикана със закъснение. Двамата лекари, семейна двойка, отричат обвинението за убийство.