Боряна Йовчева излита с F-16, но войната я приземява в Театър 199

Да летиш високо в небето, да владееш изтребител F-16, да усещаш свободата като част от собственото си тяло. И изведнъж всичко да свърши. Да смениш пилотската кабина с помещение, пълно с монитори, а истинското небе – със сивия екран на военен дрон.

Това е драматичната съдба на героинята в „Приземена“ от американския драматург Джордж Брант, която на 15 октомври ще има своята първа българска премиера на сцената на Театър 199 „Валентин Стойчев“.

В главната и единствена роля влиза феноменалната Боряна Йовчева, позната от "Театър Реплика", а постановката е на Надя Панчева.

„Аз имам мисия в синьото, имам ракети за изстрелване: въздух-земя, въздух-въздух. Пускам ги върху минаретата и върху бетона под мен, и стърчащите в пясъка сгради рухват обратно и пак стават пустиня, пак стават на прах!“.

Тези думи от пиесата разкриват света на жена, за която небето дълго време е било едновременно дом, свобода и бойно поле.

От небесата до екрана, на който се решават човешки съдби

Героинята е амбициозна военна пилотка, свикнала със скоростта, риска и адреналина. Но след неочаквана бременност трябва да се раздели с полетите.

Вместо да управлява изтребител, тя е пренасочена към военна база, откъдето управлява безпилотни самолети.

На пръв поглед задачата изглежда по-безопасна. Няма опасни мисии във въздуха, няма риск самолетът ѝ да бъде свален. Всеки ден жената изпълнява военни операции от разстояние, а след приключването на смяната се прибира при семейството си.

Но именно това се оказва най-тежкото изпитание.

Как се преминава от бойното поле към семейната вечеря? Как човек съчетава ролята на майка и съпруга с работата, в която само едно натискане на бутон може да отнеме човешки живот?

И къде минава границата между войната и обикновения живот, когато едната действителност непрекъснато нахлува в другата?

„Приземена“ съчетава личната драма с големите политически и морални въпроси на съвременността. Пиесата разказва за войната, семейството, отговорността и смелостта да се противопоставиш на система, която не търпи неподчинение.

Ан Хатауей превръща пиесата в театрално събитие

„Приземена“ е най-известната творба на американския драматург Джордж Брант, роден през 1969 г. в Парк Ридж, Илинойс.

Той е автор на редица награждавани пиеси, завършил е магистърска програма по творческо писане в Центъра „Мичънър“ към Тексаския университет в Остин и е член на Гилдията на драматурзите на Америка.

Пиесата „Приземена“ получава наградата „Смит“ през 2012 г., а през 2013 г. печели престижното отличие „Фриндж Фърст“ на фестивала в Единбург.

Същата година постановката на лондонския театър „Гейт“ привлича вниманието на критиката и се превръща в едно от най-обсъжданите театрални заглавия във Великобритания.

През 2015 г. произведението стига до нюйоркския „Пъблик тиътър“, където главната роля изпълнява холивудската звезда Ан Хатауей. Режисьор на спектакъла е прочутата Джули Теймор.

Така драмата за жената, която управлява войната от разстояние, постепенно обикаля световните сцени.

Една актриса срещу цялата тежест на войната

Българската постановка е поверена на Боряна Йовчева, която сама трябва да изгради на сцената целия сложен свят на героинята – от самоувереността на бойния пилот до болезнените вътрешни противоречия на жената и майката.

Режисьор е Надя Панчева, преводът е на Калина Лазарова, сценографията е дело на Илина Грозева, музиката е на Александър Даниел, а хореографията – на Яница Атанасова. Фотограф на спектакъла е Фелия Барух.

Премиерата е и първата среща на българската публика с текста на Джордж Брант на родна сцена.

След премиерата на 15 октомври от 19:30 ч. следващите представления на „Приземена“ в Театър 199 са на 24 октомври, 5 и 26 ноември, също от 19:30 ч.